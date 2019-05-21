كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي اليوم في دوري أبطال آسيا

يستضيف فريق الاتحاد السعودي نظيره الوحدة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة الأخيرة للمجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويبحث الاتحاد والوحدة عن صدارة ترتيب المجموعة الثانية، بعد أن ضمن الفريقان التأهل بشكل رسمي إلى دور الستة عشر للبطولة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة الاتحاد السعودي والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت السعودية، 23:00 مساءً بتوقيت الإمارات على ملعب الجوهرة المشعة.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق حسن العيدورس.

صراع الصدارة

يتصدر الوحدة الإماراتي جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة من خلال 4 انتصارات وتلقى هزيمة وحيدة، وسجل أصحاب السعادة بقيادة المدرب الهولندي هينك تين كات 13 هدفًا واستقبل 8 أهداف وهو صاحب أقوى هجوم في البطولة.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المجموعة من خلال 3 انتصارات وتعادل وهزيمة، وسجل عميد الأندية السعودية 12 هدفًا واستقبل 8 أهداف بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا.

وحقق الوحدة انتصارًا على حساب الاتحاد بنتيجة 4-1 في لقاء الدور الأول بالإمارات في المجموعة، ويسعى الاتحاد لتعويض النتيجة ورد الاعتبار.

الاتحاد وطموح سييرا

يأمل الاتحاد بقيادة مدربه التشيلي لويس سييرا تحقيق الفوز وحسم صدارة الترتيب، خاصة أن الفريق السعودي ضمن البقاء بالدوري وتحسن أداءه بشكل كبير مع سييرا.

وأكد سييرا في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه يبحث عن حسم الصدارة بالنسبة للاتحاد وإنهاء الموسم بشكل جيد، موضحًا أن الاتحاد لديه كل الدوافع لتقديم عرض قوي أمام الوحدة.

ويغيب عن الفريق اللاعب فهد المولد وعبد العزيز البيشي وسعود عبد الحميد.. ويعتمد الاتحاد على تشكيلته الثابتة التي تضم الحارس فواز القرني وياسين برناوي وأحمد عسيري والأسترالي ماثيو جورمان وعبد الله العمار للدفاع، وخالد السميري وجمال باجندوح والتشيلي كارلوس فيلانويفا للوسط، وعبد الرحمن الغامدي والبرازيلي رومارينهو وناصر الشمراني للهجوم.

الوحدة وأفكار تين كات

يرغب الوحدة في إنهاء موسمه بشكل جيد وتحقيق الفوز على الاتحاد أو التعادل من أجل حسم الصدارة بالنسبة للمجموعة الثانية.

وأكد المدرب الهولندي هينك تين كات أن الأجواء الجماهيرية المتوقعة في اللقاء ستجعل لاعبي الوحدة يبحثون عن تقديم عرض قوي والفوز باللقاء، مشيدًا بتطور الاتحاد مع مدربه سييرا.

ويفتقد الوحدة خدمات أحمد راشد والبرازيلي ليوناردو دي سوزا للإيقاف، ويستعيد الفريق جهود سلطان الغافري وأحمد علي بعد الغياب في الجولة الماضية.

ويعتمد الوحدة على تشكيلته التي تضم الحارس محمد الشامسي وأمامه محمد برغش وحمدان الكمالي وأحمد الظحناني وحسن عباس للدفاع، وخليل الحمادي وسلطان الغافري وإسماعيل مطر والكوري الجنوبي تشانج وو ريم وطارق الخديم للوسط، والأرجنتيني سباستيان تيجالي للهجوم.

وقال أحمد عبد الحليم المدير الفني الأسبق لفريق الوحدة الإماراتي لـ“إرم نيوز“: إن اللقاء سيكون خارج التوقعات لأن الوحدة لديه نجوم كبار مثل تيجالي ومطر والحمادي والشامسي، كما أن الاتحاد لديه القدرة على تحقيق الفوز في آخر مباراة وحسم الصدارة.

وأوضح أن الاتحاد سيعتمد على الجماعية التي أضفاها المدرب سييرا في الفترة الأخيرة وضمان البقاء بالدوري.