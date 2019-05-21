حقيقة انتقال يونس بلهندة لنادي الهلال السعودي

نفى الصحفي المغربي ”مانو“ ووكيل أعمال اللاعب المغربي يونس بلهندة حقيقة الأنباء التي تناقلتها الصحف التركية في الساعات الماضية، والخاصة بانتقال موكله لنادي الهلال السعودي.

وكانت صحيفة فاناتيك وعدد من الصحف التركية قد تحدثت عن أن إدارة الهلال ونظيرتها في غالاتا سراي التركي قد اتفقتا على انتقال اللاعب المغربي للهلال مدة ثلاثة مواسم نظير مبلغ 9 ملايين يورو.

واقتبس الإعلامي تغريدة الصحيفة التركية واضعًا معها شعار سلة المهملات، في إشارة إلى أن الخبر غير صحيح.

وما يعزز من صدق رواية الإعلامي المغربي هو أن الهلال الآن بإدارة مكلفة لا تتفاوض مع أحد، حتى موعد انعقاد الجمعية العمومية واختيار إدارة جديدة للنادي

الجدير بالذكر أن الاتحاد كان قد أبدى اهتمامًا كبيرًا بضم اللاعب في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن تفشل الصفقة لرغبة اللاعب في البقاء مع ناديه.