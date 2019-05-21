رسميًا.. البرتغالي باولو سيرجيو مدربًا لنادي التعاون السعودي

رسميًا.. البرتغالي باولو سيرجيو مدربًا لنادي التعاون السعودي

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده ”مبدئيًا“ مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو وذلك لخلافة مواطنه بيدرو إيمانويل الذي حقق لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ونشر نادي التعاون بيانًا عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قال فيه: وقعت إدارة النادي عقدًا مبدئيًا مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول خلفًا لبيدرو إيمانويل.

وأضاف البيان: ”سيتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بحضور المدرب إلى بريدة للاتفاق مع إدارة النادي على كافة بنود العقد بين الطرفين.

ودرب باولو ”51 عامًا“ عدة أندية في الدوري البرتغالي أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب تجربة مع نادي دبا الفجيرة الإماراتي في 2017، كما سبق أن قاد أندية في الدوري القبرصي والروماني والاسكتلندي والإيراني.

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