رسميًا.. البرتغالي باولو سيرجيو مدربًا لنادي التعاون السعودي

أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده ”مبدئيًا“ مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو وذلك لخلافة مواطنه بيدرو إيمانويل الذي حقق لقب كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ النادي.

ونشر نادي التعاون بيانًا عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“ قال فيه: وقعت إدارة النادي عقدًا مبدئيًا مع المدرب البرتغالي باولو سيرجيو لقيادة الدفة الفنية للفريق الأول خلفًا لبيدرو إيمانويل.

وأضاف البيان: ”سيتم توقيع العقد النهائي خلال الأيام القليلة القادمة بحضور المدرب إلى بريدة للاتفاق مع إدارة النادي على كافة بنود العقد بين الطرفين.

#التعاون يتفق مع البرتغالي ”باولو سيرجيو“ لقيادة الفريق الأول .. pic.twitter.com/D0fTOaj8jO — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) ٢١ مايو ٢٠١٩

ودرب باولو ”51 عامًا“ عدة أندية في الدوري البرتغالي أبرزها سبورتينغ لشبونة، إلى جانب تجربة مع نادي دبا الفجيرة الإماراتي في 2017، كما سبق أن قاد أندية في الدوري القبرصي والروماني والاسكتلندي والإيراني.