كارلوس إدواردو خاض مباراته الأخيرة مع نادي الهلال السعودي

كارلوس إدواردو خاض مباراته الأخيرة مع نادي الهلال السعودي

المصدر: إرم نيوز

قالت تقارير صحفية سعودية إن كارلوس إدواردو، مهاجم نادي الهلال السعودي، خاض مباراته الأخيرة مع الفريق، ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وتأهل الهلال لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، حيث سيواجه الأهلي السعودي.

وحسب صحيفة الرياضية، فإن اللاعب البرازيلي لديه عرضان، أحدهما صيني والآخر من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وحمل إدواردو الذي يحظى بتقدير بالغ لدى جماهير نادي الهلال شارة الكابتن منذ انطلاق الموسم السعودي.

ودشنت جماهير نادي الهلال هاشتاغ #كارلوس_إدواردو حيث وجهت للاعب من خلاله الشكر على كل ما قدمه للنادي، كما طالبه آخرون بالبقاء مع زعيم أندية السعودية.

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