كارلوس إدواردو خاض مباراته الأخيرة مع نادي الهلال السعودي

قالت تقارير صحفية سعودية إن كارلوس إدواردو، مهاجم نادي الهلال السعودي، خاض مباراته الأخيرة مع الفريق، ضد الدحيل في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

#كارلوس_ادواردو We do not wish his departure ever this fighter who did everything for the Crescent. Do you reward him by making him go? We demand that all of Halal renew and not give his contract to any club????????????. pic.twitter.com/ZwwHahXCOa — ♪ (@i8vua) May 21, 2019

وتأهل الهلال لدور الـ 16 بدوري أبطال آسيا، حيث سيواجه الأهلي السعودي.

وحسب صحيفة الرياضية، فإن اللاعب البرازيلي لديه عرضان، أحدهما صيني والآخر من نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي.

FOR EVER AND EVER YOU WILL BE OUR SUPER ???? @c_edu3 #كارلوس_ادواردوpic.twitter.com/pksObzGik0 — رجُل أفعل ما يحلو لي ???? (@one97107389) May 21, 2019

وحمل إدواردو الذي يحظى بتقدير بالغ لدى جماهير نادي الهلال شارة الكابتن منذ انطلاق الموسم السعودي.

ودشنت جماهير نادي الهلال هاشتاغ #كارلوس_إدواردو حيث وجهت للاعب من خلاله الشكر على كل ما قدمه للنادي، كما طالبه آخرون بالبقاء مع زعيم أندية السعودية.