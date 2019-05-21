عمر السومة يرغب في الرحيل عن النادي الأهلي السعودي بعد تلقيه عرضًا خليجيًّا مغريًا

قالت صحيفة الشرق الأوسط السعودية، إن عمر السومة مهاجم فريق الأهلي السعودي تلقى عرضًا مغريًا من أحد الأندية الخليجية للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم تعلن الصحيفة اسم النادي الذي قدم العرض.

وسبق أن ربطت تقارير قطرية بين السومة ونادي الدحيل.

وحسب الشرق الأوسط، فإن عمر السومة يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة بعد سنوات قضاها في الدوري السعودي خاصة أن العرض المالي المقدم كبير جدًّا.

ويتجه مجموعة من أعضاء شرف النادي الأهلي للتدخل وإفشال الصفقة، وإبقاء عمر السومة مع الفريق موسمًا آخر حسب الصحيفة ذاتها.