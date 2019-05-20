السعودية.. وفاة مفاجئة للاعب هاوٍ خلال مباراة في دورة رمضانية (صورة)

لقي لاعب كرة قدم سعودي هاوٍ، يدعى حيدر مغفوري، مصرعه خلال مباراة كرة قدم أقيمت يوم الاثنين، ضمن دورة رمضانية رياضية في قرية الكربوس بمنطقة جازان جنوب المملكة.

وكان اللاعب الشاب مغفوري قد أحس بالتعب خلال المباراة التي أقيمت في ساعة مبكرة من يوم الاثنين، عندما أحس بالتعب وطلب تغييره بلاعب آخر قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة عقب تعب وإجهاد وضيق في التنفس.

وقال مقربون من الشاب الثلاثيني إن فرق الهلال الأحمر حضرت لموقع المباراة وقدمت الإسعافات الأولية له ونقلته لمستشفى الملك فهد المركزي لكنه فارق الحياة.

وقدّم كثير من المدونين السعوديين الذي صدمهم خبر وفاة الشاب، التعازي لعائلته بمن فيهم زوجته وأطفاله.

وتقام الدورات الرمضانية الكروية في عدد من مدن وبلدات السعودية بمشاركة فرق هواة تخوض مبارياتها في وقت متأخر بين فترتي الإفطار والسحور.