المنتخب السعودي ينافس نادي العين على خدمات المدرب بيدرو إيمانويل

كشفت مصادر عن تواصل اتحاد الكرة السعودي مع البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون السعودي، لقيادة المنتخب السعودي، في الفترة القادمة خلفًا للأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي.

وأعلنت إدارة نادي التعاون السعودي، رحيل البرتغالي بيدرو إيمانويل مدرب فريق كرة القدم بنهاية الموسم الجاري، بعد تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الحساب الرسمي لنادي التعاون على ”تويتر“، صورة للمدرب البرتغالي معلقًا عليها بعبارة ”شكرًا بيدرو إيمانويل“.

وحصل بيدرو إيمانويل على جائزة أفضل مدرب في الدوري السعودي هذا الموسم.

وكانت تقارير صحفية سابقة قد ذكرت أن نادي العين الإماراتي قد اتفق على كافة أمور الارتباط بينهما وبقي التوقيع، ليقود الزعيم الإماراتي في الموسم المقبل.

وحتى الآن لم يحدد البرتغالي بيدرو الذي قاد التعاون لأفضل مركز في الدوري في تاريخه بعد أن احتل المركز الثالث ليضمن مشاركته في البطولة الآسيوية القادمة، وجهته حتى الآن.