النادي الأهلي السعودي يكشف الموقف الأخير لمحترفه الروماني نيكولاي ستانسيو

النادي الأهلي السعودي يكشف الموقف الأخير لمحترفه الروماني نيكولاي ستانسيو

المصدر: فريق التحرير

كشف النادي الأهلي السعودي عن تلقي الإدارة خطابًا رسميًا من محامي المحترف الروماني نيكولاي ستانسيو، يفيد من خلاله بالتزام اللاعب بعقده المبرم مع النادي واستمراره مع الفريق الكروي الأول.

اللاعب الروماني طار إلى بلده منذ يومين؛ إثر غضبه لعدم سداد مستحقاته المالية المتأخرة، في الوقت الذي أصدر به الأهلي آنذاك بيانًا يؤكد به حصول اللاعب على كافة رواتبه وعدم وجود أي متأخرات.

صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم إلى صفوف النادي الجداوي في يناير الماضي، قادمًا من سبارتا براغ التشيلي، ومن المفترض أن عقده ممتد حتى صيف عام 2021.

وشارك لاعب الوسط بقميص الراقي في عشر مباريات، سجل خلالها هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

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