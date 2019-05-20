الأهلي ضد باختاكور.. والهلال يواجه الدحيل.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الاثنين الجولة الأخيرة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، وكذلك ذهاب ملحق التأهل لدوري المحترفين السعودي.

وفيما يأتي مواعيد أبرز مباريات اليوم الاثنين 20 من مايو/آيار، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

بیرسبولیس الإيراني VS السد القطري، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2، والكأس القطرية.

العين الإماراتي VS الاستقلال الإيراني، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة 3beIN SPORTS HD، والكأس.

الدحيل القطري VS الهلال السعودي، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:00 بتوقيت القاهرة على قناة 1beIN SPORTS HD، والكأس القطرية، والحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأهلي السعودي VS باختاكور الأوزبكي، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الــ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة 2beIN SPORTS HD، والكأس القطرية، والحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي على مواقع التواصل الاجتماعي.

الدوري الإيطالي:

لاتسيو VS بولونيا، الساعة 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ20:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.

ملحق الصعود والهبوط:

الحزم VS الخليج، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، الــ21:30 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD1.