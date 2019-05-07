نادي الهلال السعودي يقترب من إنهاء هذه الصفقة

قالت تقارير صحفية سعودية، إن نادي الهلال السعودي اقترب من حسم صفقة المهاجم البيروفي أندري كاريلو لاعب نادي بنفيكا البرتغالي.

ويلعب كاريلو معارًا من بنفيكا للهلال هذا الموسم.

ويرغب الهلال في تمديد إعارة اللاعب لموسم جديد أو شراء عقده بشكل نهائي.

وحسب صحيفة الشرق الأوسط فإن كاريلو أبلغ إدارة نادي بنفيكا بتمسكه بالاستمرار مع الهلال السعودي، وهو ما يسهل مهمة إدارة النادي في إنهاء الصفقة.

وأشارت الصحيفة ذاتها إلى أن الأيام المقبلة ستشهد توقيع اللاعب لنادي الهلال سواء انتهت الأمور إلى تمديد الإعارة أو شرائه نهائيًّا.

وأكدت صحيفة ”آبولا“ البرتغالية إعجاب روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي، بقدرات وإمكانات كاريلو، والذي قدم مستويات لافتة مع الفريق خلال حقبة تولي البرتغالي جيسوس قيادة الفريق، ليسجل 4 أهداف ويصنع 6 في 25 مباراة رسمية، ويصبح أحد اللاعبين المقربين من الجماهير في الملاعب السعودية.

ويعرف فيتوريا كاريلو جيدًا نظرًا لتواجدهما معًا من قبل في بنفيكا، وهو ما دفع النصر لمحاولة ضم اللاعب.