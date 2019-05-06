سالم الدوسري نجم نادي الهلال السعودي على رادار العين الإماراتي

كشفت تقارير صحفية عن دخول نادي العين الإماراتي في مفاوضات جادة للتعاقد مع نجم نادي الهلال والمنتخب السعودي، سالم الدوسري، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ونقلت صحيفة ”البلاد“ السعودية، عن عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، رئيس بعثة الفريق في الرياض، محمد عبيد حماد، وجود مفاوضات جدية لضم الدوسري.

وأوضح حماد أنه تم عرض اللاعب على نادي العين من أحد الوسطاء، موضحًا: ”سبب اختيارنا لسالم الدوسري يعود للمستويات الكبيرة التي يقدمها مع الهلال، والمنتخب السعودي. وسيتم التنسيق بين لجنة الاحتراف بالنادي، ومع مدرب الفريق الإسباني جاريدو، الذي يجب أن يعطينا الضوء الأخضر لكي تتم الأمور“.

يذكر أن فريق العين يفكر في الدخول في سوق الانتقالات مبكرًا نظرًا لانتهاء عقود مجموعة من لاعبيه بينهم المهاجم الدولي السويدي ماركوس بيرغ والبرازيلي كايو لوكاس.

ويخوض ”الزعيم“ مواجهة قوية -مساء اليوم الاثنين- مع الهلال السعودي في العاصمة الرياض ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال آسيا.

سيروتي

إلى ذلك، ينتظر أن يعود لاعب نادي الهلال السعودي، الأرجنتيني إزكويل سيروتي، لصفوف فريقه قادمًا من فريق إندبندينيتي الأرجنتيني، الذي أعير له في أواخر يوليو من العام الماضي.

وقررت إدارة النادي الأرجنتيني، عدم تفعيل خيار الشراء كما نص على ذلك عقد الإعارة حين ضمه قادمًا من النادي السعودي لمدة موسم واحد.

وسيكون الهلال في مأزق بسبب زيادة عدد محترفيه عن العدد المسموح به، إذ يتواجد مع الفريق، حتى الآن، كلٌّ من علي الحبسي وألبرتو بوتيا وميلوس ديجينيك وعموري وسيروتي وكاريلو وإدواردو وسوريانو وغوميز وجيوفينكو.

ووضع الهلال في عقد الإعارة بندًا ينص على إمكانية بيع اللاعب لإنديبندينتي الأرجنتيني، مقابل 4.5 مليون دولار، لكن مشاركته المحدودة جعلت النادي الأحمر يكتفي بتجربته لموسم واحد ويعيده للأزرق.

يذكر أن الهلال تعاقد في نهاية شهر يناير 2018، مع سيروتي لمدة عام ونصف العام، لقاء ما يقرب من 5 ملايين دولار و500 ألف ريال، ولعب في نصف موسم 8 مباريات وسجل هدفًا وحيدًا، وتعذر استمراره بعد رحيل مواطنه المدرب رامون دياز، الذي أوصى باستقطابه.