موجز أخبار الهلال والأهلي والأندية السعودية

سيحاول الهلال السعودي العودة للانتصارات عندما يستضيف العين بطل آسيا السابق ضمن الجولة الخامسة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا في ظل تراجع الفريقين.

وسيبحث العين عن فوزه الأول في دور المجموعات عندما يخوض مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة الهلال الجريح يوم الاثنين حيث يعاني الفريقان من خيبة أمل محلية.

ويعاني العين بشدة هذا الموسم وابتعد تماما عن صراع اللقب على الدوري المحلي كما بات على أعتاب الخروج المبكر من دوري الأبطال.

وحصد العين نقطتين فقط من أربع جولات ويتذيل المجموعة الثالثة ويأتي الهلال في الصدارة برصيد تسع نقاط وسيضمن التأهل إذا فاز.

وتأثر العين بعدم الاستقرار الفني ورحيل مدربه زوران ماميتش إلى الهلال في منتصف الموسم ولم يترك المدرب الجديد خوان كارلوس غاريدو البصمة المنتظرة.

لكن البرازيلي بريكليس شاموسكا المدير الفني الحالي للهلال يمني النفس بتحقيق انتصار طال انتظاره في ظل تراجع أداء الفريق ووداعه كأس خادم الحرمين الشريفين وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري.

وواجه الهلال نظيره ال عين أربع مبارت في البطولة الآسيوية في الرياض، نجح في الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل مباراة واحدة.

رغبة شاموسكا

وقال شاموسكا في مؤتمر صحفي قبل المواجهة ”حاولت فرض العديد من الأمور التكتيكية خلال هذا الأسبوع، لكن الوقت لم يسعفنا لعمل أي شي. المباراة مهمة لضمان التأهل واستعادة الانتصارات. أعرف إمكانيات اللاعبين جيدًا وأتمنى أن نراهم في حالتهم“.

وأضاف ”لابد أن نلعب بشكل قوي للغاية لتحقيق الانتصار، نمر بظروف صعبة للغاية بسبب تراجع نتائج الفريق“.

من جانبه قال غاريدو ”لدينا هدف واحد فقط أمام الهلال وهو الفوز، نسعى لتحقيقه، المباراة ستكون قوية“.

وتعرض الهلال لضربتين متتاليتين بالخسارة بخماسية نظيفة أمام التعاون في قبل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ليقرر إقالة مدربه زوران ماميتش، ثم تكررت المعاناة بالهزيمة مع شاموسكا بهدفين نظيفين أمام النادي ذاته ليترك النصر في صدارة الدوري بفارق نقطة واحدة قبل آخر جولتين.

وسيحاول الهلال ضمان الصعود إلى دور الستة عشر في دوري الأبطال حتى ينصب تركيزه فقط على آخر مباراتين في الدوري المحلي أمام الاتفاق والشباب خاصة أن الجولة الأخيرة في دوري الأبطال ستكون في ضيافة الدحيل القطري صاحب المركز الثاني بسبع نقاط والذي يواجه الاستقلال الإيراني ثالث الترتيب بأربع نقاط.

وفي مباراة أخرى سيسعى الأهلي لتكرار فوزه على السد في المجموعة الرابعة وخطف بطاقة التأهل لدور الستة عشر.

إذ قال مدربه المؤقت يوسف عنبر ”المسئولية كبيرة على عاتق الفريق، لخطف إحدى بطاقتي التأهل عن المجموعة، في ظل تقارب النقاط. حققنا الانتصار على السد في ملعبنا ونريد أن الفوز عليهم في ملعبهم.

”نستعد جيدًا لهذه المباراة الهامة للغاية، سنلعب أمام منافس قوي حصل على بطولة الدوري منذ أيام ويملك العديد من العناصر الرائعة“.

من ناحية أخرى احتفل التعاون بالحصول على كأس خادم الحرمين الشريفين بحضور الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم.