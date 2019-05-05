هل رفض سالم الدوسري تجديد تعاقده مع نادي الهلال السعودي؟

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن رفض سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، تجديد تعاقده مع ”الزعيم“، ورغبته في الرحيل مع اقتراب دخول الفترة الحرة.

وأشارت تقارير سابقة إلى رفض الدوسري عرضًا من الهلال من أجل تجديد تعاقده، والذي ينتهي بنهاية عام 2019 الجاري، إذ من المقرر أن يدخل الفترة الحرة بعد شهرين والتي تتيح له التوقيع مع أي نادٍ دون الرجوع لإدارة ناديه.

وحسب ما ذكرته صحيفة ”الرياض“ السعودية، يوم الأحد، فإن أحد المسؤولين داخل نادي الهلال، أكد أن كل ما يتردد عن رفض الدوسري التجديد، هدفه زعزعة استقرار الفريق.

وأضاف المصدر للصحيفة، أن الدوسري يرغب في البقاء مع الهلال وليس لديه النية للرحيل، موضحًا أن ملف التجديد مع اللاعب يعد أول أهداف عبدالله الجربوع، رئيس مجلس إدارة النادي الجديد.

ويرتدي الدوسري قميص الهلال منذ عام 2011، ولعب الجناح صاحب الـ27 عامًا مع “الزعيم” 24 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، ونجح في إحراز 5 أهداف وصناعة مثلها.