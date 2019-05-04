تقرير يكشف عن أسماء حكام طالب سعود آل سويلم رئيس نادي النصر بإبعادهم عن مواجهات فريقه

كشف تقرير صحفي نشرته جريدة ”الجزيرة“، يوم السبت، على أن رئيس نادي النصر السعودي، سعود آل سويلم، أرسل خطابًا لرئيس اتحاد كرة القدم عقب إقالة الإنجليزي كلاتينبرغ من رئاسة الحكام يحمل فيها عبارات الثناء على لؤي السبيعي وعمله.

وأكدت المصادر بحسب موقع ”الجزيرة“ أن رئيس النصر طالب باستبعاد عدد من الحكام عن مواجهات فريقه وكذلك مباريات الهلال.

وأشارت المصادر إلى أن الحكام المستبعدين هم: ”دامير سكومينا، سيمون ماتشينياك، داني ماكيلي، ألبيرتو مالينكو، بافل كارلوفيتش“.

كشفت مصادر "الجزيرة" أن رئيس #النصر أرسل خطاباً لرئيس اتحاد القدم عقب اقالة كلاتينبرغ حمل عبارات الثناء على لؤي السبيعي وعمله ، وطالب فيه استبعاد عدد من الحكام عن مواجهات فريقه وكذلك مواجهات #الهلال .. وهم : @ahmad2man pic.twitter.com/WFM4KAeAke — رياضة – الجزيرة (@sport_jazirah) May 4, 2019

وأضافت المصادر أن الخطاب النصراوي أشاد بحرص اتحاد كرة القدم على ”عدالة المنافسة“ وحمل توقيع رئيس النادي الأستاذ سعود آل سويلم.

وقالت المصادر إن خطاب آل سويلم، طالب فيه اتحاد القدم توجيه لجنة الحكام للاستفادة من بعض دروس هذا الموسم.

يذكر أن نادي النصر يحتل حاليًا المركز الأول في جدول ترتيب فرق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 64 نقطة.