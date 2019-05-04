الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيل خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، إعفاء خليل جلال رئيس لجنة الحكام من منصبه، على خلفية تصريحه الإعلامي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والتعاون.

وكشف الاتحاد، أن جلال خالف نظام التصريحات الإعلامية وحديثه لوسائل الإعلام دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد، إلى جانب نقل معلومات غير دقيقة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم يعفي رئيس لجنة الحكام الرئيسية خليل جلال من منصبه pic.twitter.com/ZJdtQZLM6b — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) May 4, 2019

وبين اتحاد القدم في بيانه أنه شرع في التفاوض مع خبير دولي لتولي رئاسة اللجنة، إذ سيعلن عن ذلك خلال أيام.

وكان جلال قد تولى رئاسة لجنة الحكام خلفًا للإنجليزي مارك كلاتنبيرغ الذي تم إعفاؤه من قيادة اللجنة في فبراير الماضي.