الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيل خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام

الاتحاد السعودي لكرة القدم يقيل خليل جلال من رئاسة لجنة الحكام

المصدر: فريق التحرير

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، إعفاء خليل جلال رئيس لجنة الحكام من منصبه، على خلفية تصريحه الإعلامي، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الاتحاد والتعاون.

وكشف الاتحاد، أن جلال خالف نظام التصريحات الإعلامية وحديثه لوسائل الإعلام دون موافقة مسبقة من إدارة الاتحاد، إلى جانب نقل معلومات غير دقيقة.

وبين اتحاد القدم في بيانه أنه شرع في التفاوض مع خبير دولي لتولي رئاسة اللجنة، إذ سيعلن عن ذلك خلال أيام.

وكان جلال قد تولى رئاسة لجنة الحكام خلفًا للإنجليزي مارك كلاتنبيرغ الذي تم إعفاؤه من قيادة اللجنة في فبراير الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
مواد مقترحة