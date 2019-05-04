تطورات إصابة عمر عبدالرحمن لاعب نادي الهلال السعودي

ذكرت تقارير صحفية سعودية، اليوم السبت، أن النجم الإماراتي عمر عبدالرحمن ”عموري”، سيعود للمشاركة في تدريبات نادي الهلال السعودي.

وتعرض عموري لإصابة بقطع في الرباط الصليبي بداية الموسم الحالي، في مباراة الهلال والشباب، وغادر حينها الملعب وهو يبكي بحرقة، حيث يغيب عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي.

وبحسب صحيفة ”الرياضية“ السعودية، فإن رامون كوجات طبيب عموري منحه الضوء الأخضر للتواجد في التدريبات الجماعية بالتدريج.

وأضافت الصحيفة أن كوجات سمح لعموري بالظهور في تدريبات الهلال تدريجيًا، قبل العودة بكل قوة خلال الموسم الجديد.

ويملك الهلال 63 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، وتتبقى له مباراتان أمام الاتفاق والشباب، إلى جانب مباراتين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا أمام العين الإماراتي والدحيل القطري، حيث يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط.

وسيحسم عموري أمر استمراره مع الهلال من عدمه حيث يمتد عقده مع الزعيم حتى نهاية الموسم الجاري.