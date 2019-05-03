موجز أخبار الهلال والنصر والأهلي والاتحاد والأندية السعودية

لا تزال أصداء فوز التعاون بكأس خادم الحرمين الشريفين مسيطرة على الأجواء السعودية خاصة وأنها جاءت على حساب الاتحاد حامل اللقب ومنحت التعاون عدة امتيازات دفعة واحدة.

كلل التعاون موسمه الاستثنائي بالتتويج باللقب الأغلى في السعودية وتأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل وحجز مقعدا في مباراة كأس السوبر المحلية وسيلتقي مع بطل الدوري سواء النصر أو الهلال كما أنه توج بلقبه الأول الكبير.

وأقصى التعاون في طريقه نحو النهائي فريق الهلال حامل لقب الدوري بالفوز عليه بنتيجة مذلة بخماسية نظيفة في قبل النهائي قبل أن يكرر الانتصار عليه 2-صفر في الدوري بعدها بأيام قليلة.

وقد بدأت على الفور التهاني والمكافآت على التعاون حيث منح نائب أمير منطقة القصيم فهد بن تركي دعما ماليا للنادي قدره مليوني ريال.

كما قدم الرئيس الفخري للنادي المستشار تركي آل الشيخ مكافأة مالية للاعبين قدرها ثلاثة ملايين ريال بعد الانجاز الكبير.

وكان طبيعيا أن يعبر الكاميروني ليندر تاومبا صاحب هدف الفوز والتتويج باللقب عن أمنياته بالمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الافريقية التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.

من جانبه استأنف الاتحاد تدريباته على الفور استعدادا لمواجهة الريان القطري في الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث طوى التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني للعميد صفحة الخسارة أمام التعاون وبدأ الاستعداد للريان الذي تأهل إلى قبل نهائي كأس أمير قطر يوم الجمعة.

صفقات الهلال والنصر

أما على صعيد الهلال فقد أشارت تقارير صحفية إلى أنه قدم عرضًا إلى المدافع المغربي بدر بانون لاعب الرجاء البيضاوي لضمه الموسم المقبل مقابل عشرة ملايين يورو بينما أعلن النادي إصابة لاعبه عبد الرحمن اليامي في الرباط الجانبي للركبة.

أما النصر فقد أشارت تقارير إلى أنه يتفاوض مع الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الشهر المقبل فيما بات في حكم المؤكد غياب المغربي نور الدين أمرابط لاعب العالمي عن منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية في مصر بسبب تكرار إصابته في العضلة الخلفية.

ولا يزال النصر يتنافس مع الهلال على ضم البيروفي أندريه كاريلو المعار للهلال من بنفيكا بعد إصرار شديد من البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالم على ضم اللاعب.

أما في الأهلي، الذي يواصل استعداده لمواجهة السد القطري في دوري أبطال آسيا، يتردد أن السويسري كريستيان غروس المدير الفني الحالي للزمالك المصري والسابق للأهلي سيعود إلى قطب جدة من جديد لكن الموسم المقبل.