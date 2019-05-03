حقيقة مفاوضات نادي النصر السعودي مع فابيو ليما نجم الوصل الإماراتي

كشف مصدر خاص قريب الصلة بإدارة نادي النصر السعودي حقيقة الأنباء التي تحدثت عن مفاوضات بين إدارة النادي واللاعب البرازيلي فابيو ليما نجم الوصل الإماراتي، حيث قال إن المفاوضات كانت بالفعل في الموسم الماضي ولم يتم تجديدها.

وكان اللاعب قد خرج في تصريحات نقلتها صحيفة ”الاتحاد الإماراتية“، وقال إنه مستمر مع الوصل في الموسم المقبل، ولا توجد أي نية لديه في الرحيل عن الفريق الإماراتي.

وشدد فابيو ليما على أنه يشعر بمحبة الجميع له في نادي الوصل، بداية من اللاعبين ووصولًا إلى الجماهير، ولا يمكن أن يجد ذلك في أي مكان آخر.

وانضم فابيو ليما، البالغ من العمر 25 عامًا إلى الوصل، في صيف 2014، ولعب منذ ذلك الوقت 119 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 93 هدفًا، وصنع 31 أخرى.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة من 28 مباراة، بفارق نقطة وحيدة عن الهلال الثاني، مع تبقي نقطتين على نهاية المسابقة.