مصادر: كريستيان غروس سيعود للنادي الأهلي السعودي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة النادي الأهلي السعودي عن اتفاق مسؤوليه مع المدير الفني الحالي لنادي الزمالك المصري، السويسري كريستيان غروس على العودة لتدريب الفريق في الموسم المقبل.

ويعاني النادي الأهلي موسمًا مخيبًا للآمال فشل فيه الراقي في الوصول لمنصات التتويج، وعانى من تغيير المدربين الذي بدأه بالأرجنتيني غويدي واختتتمه بالأوروغوياني خورخي فوساتي، ويحتل الفريق المركز الخامس حاليًا على لائحة ترتيب الدوري السعودي، قبل جولتين على نهاية المسابقة.

وسبق للسويسري غروس أن قاد الأهلي للحصول على الثلاثية التاريخية، وهي بطولات الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس ولي العهد موسم 2015/2016.

وكانت تقارير قد ذكرت أن المدرب الحالي لنادي الزمالك المصري قد قرر عدم التجديد مع الفريق الأبيض عقب انتهاء عقده الحالي في شهر مايو الجاري أو مع نهاية الموسم الكروي.