موجز أخبار الاتحاد والتعاون والأندية السعودية

ضرب التعاون عدة عصافير بحجر واحد بفوزه بكأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه بعد الانتصار على الاتحاد حامل اللقب في المباراة النهائية.

وكلل التعاون موسمه الاستثنائي بالتتويج باللقب الغالي بعد الفوز على الاتحاد حامل اللقب بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي شرفها بالحضور الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وسلم الكأس لقائد التعاون.

وأقصى التعاون في طريقه نحو النهائي فريق الهلال حامل لقب الدوري بالفوز عليه بنتيجة مذلة بخماسية نظيفة في قبل النهائي قبل أن يكرر الانتصار عليه بهدفين نظيفين في الدوري بعدها بأيام قليلة.

وحسم التعاون، صاحب المركز الرابع في الدوري قبل جولتين على النهاية، انتصاره بلقبه الأول للبطولة بإقصاء حامل اللقب الساعي لإنقاذ موسمه.

وضمن التعاون التأهل مباشرة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل مع النصر والهلال صاحبي المركزين الأول والثاني في الدوري كما أنه سيلتقي أحدهما في كأس السوبر فضلا عن حصوله على عشرة ملايين ريال جائزة الفوز باللقب.

وسيخوض الأهلي أو الشباب مباراة الملحق المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا الموسم المقبل ليتكمل عقد الأندية السعودية الأربعة المشاركة في البطولة.

وقلب التعاون الطاولة على الاتحاد الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 32 بتسديدة مباشرة من الصربي ألكسندر بريوفيتش إثر تمريرة عرضية متقنة من زميله التشيلي كارلوس فيلانويفا.

ونجح التعاون في إدراك التعادل عبر طلال العبسي من ضربة رأس إثر تمريرة عرضية من السوري جهاد الحسين في الدقيقة 55.

وأضاع سيدريك أميسي من بوروندي فرصة التقدم للتعاون في الدقيقة 79 عندما استغل خطأ دفاعا وانفرد بمرمى القرني لكنه سدد بقوة في القائم الأيسر.

واستمر ضغط التعاون حيث أرسل نيلدو بيترولينا تسديدة قوية تصدى لها القرني في الدقيقة 83 قبل أن يحسم الكاميروني ليندر تاومبا الفوز للتعاون في الدقيقة الأخيرة عندما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليراوغ المغربي مانويل دا كوستا ويسدد نحو المرمى لكن القرني يتصدى قبل أن يتابعها مباشرة في الشباك.

وأصبح ربيع سفياني ثالث لاعب يحقق الكأس مع فريقين مختلفين بعد أسامة هوساوي وعبد الله المعيوف مع الأهلي والهلال ، حيث توج سفياني بالكأس العام الماضي مع الاتحاد قبل أن يكرر الإنجاز مع التعاون.

كما أن البرتغالي بيدرو مانويل المدير الفني للتعاون توج من قبل بلقب دوري أبطال أوروبا 2004 مع بورتو تحت قيادة مواطنه جوزيه مورينيو ليعود ويقود التعاون للقب الكبير.