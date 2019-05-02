مباراة الاتحاد والتعاون.. لحظة وصول الملك سلمان إلى ملعب نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

وصل الملك سلمان بن عبد العزيز إلى استاد الملك فهد في العاصمة الرياض، بصحبة الأمير محمد بن سلمان قبل انطلاق أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وكان رئيس هيئة الرياضة بالمملكة في استقبال الملك سلمان وولي العهد.

وانتهى الشوط الأول من نهائي كأس خادم الحرمين بتقدم الاتحاد على التعاون بهدف نظيف.

وتأهل التعاون إلى المباراة النهائية بعد فوزه الكاسح بنتيجة 5/0 على الهلال في نصف النهائي، في حين تجاوز الاتحاد عقبة النصر بفوز درامي بنتيجة 4/2.

والاتحاد هو حامل لقب نسخة العام الماضي بعد فوزه 3/2 على الفيصلي، في حين أن الأهلي هو حامل الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 13 لقبًا، مقابل 9 للاتحاد في المركز الثاني، و8 ألقاب للهلال في المركز الثالث، ولم يحقق التعاون اللقب من قبل.