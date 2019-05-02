هدف مباراة الاتحاد والتعاون.. 1/0 لـ“العميد“ (فيديو)

تقدم الاتحاد بهدف أمام نظيره التعاون، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

وتأهل التعاون إلى المباراة النهائية بعد فوزه الكاسح بنتيجة 5/0 على الهلال في نصف النهائي، في حين تجاوز الاتحاد عقبة النصر بفوز درامي بنتيجة 4/2.

الهدف الأول لنادي الاتحاد سجله اللاعب ألكسندر بريجوفيتش في الدقيقة 32

– تعليق: عيسى حربين

التعاون 0 : 1 الاتحاد#التعاون_الاتحاد#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين#دوري_بلس pic.twitter.com/garchxTCoJ — دوري بلس (@dawriplusksa) May 2, 2019

والاتحاد هو حامل لقب نسخة العام الماضي بعد فوزه 3/2 على الفيصلي، في حين أن الأهلي هو حامل الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 13 لقبًا، مقابل 9 للاتحاد في المركز الثاني، و8 ألقاب للهلال في المركز الثالث، ولم يحقق التعاون اللقب من قبل.