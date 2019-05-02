موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين‎

يلاقي نادي الاتحاد منافسه التعاون، اليوم الخميس، في المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

وتقام المباراة الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، 19:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة الاتحاد والتعاون على قنوات، KSA Sports 1 HD، وKSA Sports 2 HD، وأبوظبي الرياضية HD 1، وKSA SPORT +1، وKSA Sports HD+2، وDawri Plus 1 HD، وDawri Plus 2 HD، بصوت فهد العتيبي وفارس عوض وعبدالله الحربي وسمير المعيرفي وعيسى الحربين وجعفر الصليح وعلي سعيد الكعبي وعامر عبدالله.

وتأهل التعاون إلى المباراة النهائية بعد فوزه الكاسح بنتيجة 5/0 على الهلال في نصف النهائي، في حين تجاوز الاتحاد عقبة النصر بفوز درامي بنتيجة 4/2.

والاتحاد هو حامل لقب نسخة العام الماضي بعد فوزه 3/2 على الفيصلي، في حين أن الأهلي هو حامل الرقم القياسي في التتويج باللقب برصيد 13 لقبًا، مقابل 9 للاتحاد في المركز الثاني، و8 ألقاب للهلال في المركز الثالث، ولم يحقق التعاون اللقب من قبل.