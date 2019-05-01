الاتحاد يسعى للاحتفاظ بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين وإنقاذ موسمه أمام التعاون

يخوض نادي الاتحاد نهائي كأس ملك السعودية لكرة القدم أملًا في الاحتفاظ بلقبه وإنقاذ موسمه لكنه سيجد صعوبة كبيرة غدًا الخميس أمام التعاون مفاجأة الموسم.

ويلتقي الفريقان في المباراة النهائية على استاد الملك فهد في العاصمة الرياض بعدما أزاحا من طريقهما قطبي الرياض النصر والهلال في قبل النهائي.

وألحق التعاون بالهلال هزيمة مذلة 5-صفر أدت إلى إقالة الكرواتي زوران ماميتش مدرب الفريق واستعارة البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي لنهاية الموسم.

لكن بعدها بثلاثة أيام جدد التعاون انتصاره على الهلال بقيادة شاموسكا في مباراة مؤجلة بينهما بالدوري وفاز 2-صفر يوم الإثنين الماضي.

أما الاتحاد، الذي عانى طوال الموسم من الصراع للنجاة من الهبوط للدرجة الثانية قبل أن ينتفض على يد مدربه الجديد التشيلي خوسيه لويس سييرا، فقد فاز على النصر، متصدر الدوري، 4-2 في قبل النهائي بعد وقت إضافي بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت في جدة بالتعادل 2-2 يوم السبت الماضي.

وكان هذا الانتصار الثاني للاتحاد على النصر في غضون أسبوعين بعد فوزه 3-2 في الرياض ضمن المرحلة 27 للدوري.

وقال لويس سييرا في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: ”نتطلع للفوز بالكأس وإهدائها للجماهير رغم صعوبة المباراة التي تأتي أمام منافس قوي، المباريات النهائية التحضير لها يكون استثنائيًا ومن المهم أن يستمتع اللاعبون بالأداء ويقدمون مباراة كبيرة، الحظوظ متساوية بين الفريقين في تحقيق اللقب ومن يقدم الأداء الأفضل داخل الملعب سيفوز“.

ويحتل التعاون المركز الرابع في الدوري قبل جولتين على النهاية ويأمل في المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقال البرتغالي بيدرو مانويل مدرب التعاون: ”نطمح في كتابة تاريخ جديد للنادي، قدمنا مباريات مميزة ونتائج مقنعة في الأدوار الماضية ونتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، أثق في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز، نعلم نقاط القوة والضعف في المنافس وتأهلنا للنهائي إنجاز في حد ذاته ونتطلع للمزيد، سنواجه الاتحاد بطريقة مختلفة عن مواجهتي الهلال، إنه فريق كبير ولديه تاريخ جيد في البطولة“.

ويسعى التعاون للتتويج باللقب لأول مرة في تاريخه لكن سيجد صعوبة في مواجهة البرازيلي رومارينيو الذي سجل خمسة أهداف في البطولة حتى الآن يحتل بهم المركز الثاني في صدارة هدافي المسابقة خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر وهداف الدوري الذي سجل سبعة أهداف.

ويأتي الصربي ألكسندر بريوفيتش مهاجم الاتحاد في المركز الثالث بثلاثة أهداف فيما سجل ساندرو مانويل هدفين للتعاون.