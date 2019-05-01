متعب المفرج يعتذر لنادي الهلال السعودي بعد فيديو استفزازي (شاهد)

اعتذر متعب المفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن فيديو انتشر خلال الساعات الماضية ظهر خلاله مع مشجع لنادي النصر، يحتفلان بفوز التعاون على الهلال.

ووُصف الفيديو الذي ظهر فيه لاعب التعاون مع المشجع بالمستفز.

وحقق التعاون الفوز على الهلال مرتين في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال اللاعب إنه سيعود العام المقبل، لنادي الهلال الذي تربى فيه، كما طالب جماهير الهلال بأن تقبل اعتذاره.

وأشار اللاعب إلى أن الفيديو خرج بشكل عفوي.

وشدد على أنه يعلم بأنه أخطأ في الفيديو.