متعب المفرج يعتذر لنادي الهلال السعودي بعد فيديو استفزازي (شاهد)

اعتذر متعب المفرج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، عن فيديو انتشر خلال الساعات الماضية ظهر خلاله مع مشجع لنادي النصر، يحتفلان بفوز التعاون على الهلال.
ووُصف الفيديو الذي ظهر فيه لاعب التعاون مع المشجع بالمستفز.
وحقق التعاون الفوز على الهلال مرتين في الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال اللاعب إنه سيعود العام المقبل، لنادي الهلال الذي تربى فيه، كما طالب جماهير الهلال بأن تقبل اعتذاره.
وأشار اللاعب إلى أن الفيديو خرج بشكل عفوي.
وشدد على أنه يعلم بأنه أخطأ في الفيديو.
عاجل #متعب_المفرج رابع هلالي يجلط الهلاليين بعد تركي ال شيخ ورئيسهم ومدربهم .
( والله وضعهم عاجبني ياجماعه جلد ببعض الله لايغير عليهم ???? ) pic.twitter.com/qTGTDcQdNG
— شوط اصفر ???? (@__Shoo6) May 1, 2019
متعب المفرج: أنا لاعب #الهلال قبل #التعاون، وأعتذر عن الفيديو المتداول pic.twitter.com/3e6KO04TtJ
— صحيفة الرياضية (@ariyadhiah) May 1, 2019