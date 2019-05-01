محمد بن فيصل يتخذ قرارًا نهائيًا بالاستقالة من رئاسة نادي الهلال السعودي

قال الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال السعودي، إنه اتخذ قرارًا نهائيًا بالاستقالة من رئاسة النادي.

وكان محمد بن فيصل قد عين رئيسًا للهلال خلفًا لسامي الجابر، بقرار من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية وقتها.

وقال بن فيصل لصحيفة الجزيرة: ”اتخذت قراري النهائي بالاستقالة، وسأرفعها اليوم للهيئة العامة للرياضة“.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد كشفت أن الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي عازم على الاستقالة، لكنه ينتظر تأكيدها، بعد حالة الغضب الكبيرة بين جماهير الزعيم، عقب الخروج من كأس خادم الحرمين، والابتعاد عن صدارة الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن الجمعية العمومية لنادي الهلال ستعقد خلال شهر رمضان المقبل لرأب الصدع وتسوية الخلافات الناشبة بين المسؤولين في النادي، وتأزم العلاقة مع أعضاء الشرف، بعد النتائج السيئة للفريق والتي تسببت بخسارة كأس السوبر السعودي – المصري، ثم خسارة كأس الملك، ثم كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وأخيرًا تقلص حظوظه مؤقتًا في الفوز بلقب الدوري.

ويبرز اسم الأمير سعود بن تركي من ضمن أهم المرشحين لتولى منصب رئاسة نادي الهلال الموسم المقبل، وفق ما نشرته الصحيفة السعودية.

واستقال نائب رئيس النادي فهد الراشد من منصبه، مؤكدًا أن هناك خلافات في وجهات النظر مع رئيس النادي، الأمير محمد بن فيصل.