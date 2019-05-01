موعد مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

أعلنت الهيئة العامة للرياضة السعودية أن المباراة النهائية في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ستجري غدًا الخميس.

وتجمع المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين نادي الاتحاد مع التعاون.

وأطاح التعاون بنادي الهلال بعدما تغلب عليه 5/0 في نصف النهائي، في حين حقق الاتحاد فوزًا دراميًّا على النصر بنتيجة 4/2.

وحقق الاتحاد لقب كأس خادم الحرمين 9 مرات، في حين يحمل الأهلي الرقم القياسي بـ 13 لقبًا. ولم يحقق التعاون اللقب من قبل.

وكشف رجاء الله السلمي، وكيل رئيس هيئة الرياضة لشؤون العلاقات العامة والإعلان، أن هناك إقبالًا جماهيريًّا كبيرًا على تذاكر مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك سلمان.

وأشار رجاء الله السلمي، خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS، إلى أن 80 لـ85% من تذاكر نهائي كأس الملك سلمان قد نفدت بعد ساعات قليلة من طرحها.

وشدد على أن الجميع يعمل على إظهار كرنفال كبير ومميز في نهائي كأس الملك سلمان، مُضيفًا: “هذا عرس كروي كبير وتتويج لموسم كبير تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، والكل يسعد به، والكل يتطلع للمباراة النهائية”.وشدد: “الملعب استعد بشكل جيد للمباراة، والقائمون على حفل التتويج جاهزون ليكون خير تتويج هذا الموسم”.

ويحتضن استاد الملك فهد الدولي في الرياض مباراة الاتحاد والتعاون في نهائي كأس الملك سلمان، مساء غد الخميس، ويدخل الفريقان المواجهة بهدف تحقيق الفوز وخطف البطولة.

وكشف السلمي عن الفعاليات المصاحبة لمباراة نهائي كأس الملك، موضحًا: “في الرابعة عصرًا، ستكون المنطقة المحيطة بالملعب متاحة للفئات كافة، وسيكون هناك عروض وجوانب خاصة بالمسابقات وبعض التحديات”.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة KSA SPORTS قائلًا: “وسيكون هناك ألعاب أخرى خاصة بالأطفال والعائلات، وذلك إلى جانب تجهيز المستلزمات كافة بقضاء يوم ممتع للجميع”.

وواصل: “بعد مباراة نهائي كأس الملك سلمان ستكون هناك فقرات خاصة وعروض للألعاب النارية، وسيكون هناك حفل فني للنجم رابح صقر، كل ذلك ضمن برنامج ضخم لليوم النهائي”.

وأتم: “وسيكون هناك احتفالات كبيرة بقدوم راعي المباراة خادم الحرمين الشريفين ثم متابعة استكمال المباراة”.