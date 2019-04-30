الأمير سعود بن تركي على رأس المرشحين لرئاسة نادي الهلال السعودي‎

كشفت تقارير صحفية سعودية أن الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال السعودي عازم على الاستقالة، لكنه ينتظر تأكيدها، بعد حالة الغضب الكبيرة بين جماهير الزعيم، عقب الخروج من كأس خادم الحرمين، والابتعاد عن صدارة الدوري السعودي.

ونشرت صحيفة ”الشرق الأوسط“ تقريرًا أشارت فيه إلى أن الجمعية العمومية لنادي الهلال ستعقد خلال شهر رمضان المقبل لرأب الصدع وتسوية الخلافات الناشبة بين المسؤولين في النادي، وتأزم العلاقة مع أعضاء الشرف، حبعد النتائج السيئة للفريق والتي تسببت بخسارة كأس السوبر السعودي – المصري، ثم خسارة كأس الملك، ثم كأس زايد للأندية العربية الأبطال، وأخيراً تقلص حظوظه مؤقتاً في الفوز بلقب الدوري.

ويبرز اسم الأمير سعود بن تركي من ضمن أهم المرشحين لتولى منصب رئاسة نادي الهلال الموسم المقبل، وفق ما نشرته الصحيفة السعودية.

وقرر نائب رئيس النادي، فهد الراشد، استقالته من منصبه، مؤكداً أن هناك خلافات في وجهات النظر مع رئيس النادي، الأمير محمد بن فيصل.