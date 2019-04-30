موجز أخبار الاتحاد والهلال والنصر والأندية السعودية

يواصل الاتحاد والتعاون استعداداهما لخوض نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الخميس في ستاد الملك فهد بالرياض.

وأوشكت تذاكر المباراة على النفاد في ظل الإقبال الكبير بين جماهير الفريقين رغم أن الرياض ليست معقل أي منهما لكن إدارة الناديين خصصت حافلات لنقل الجماهير من جدة والقصيم إلى العاصمة لمؤازرة الفريقين.

وبدأ يوم الثلاثاء بيع تذاكر المباراة التي تأهل لها الفريقان عن جدارة، حيث سحق التعاون فريق الهلال حامل لقب الدوري بخماسية نظيفة في قبل النهائي بينما أقصى ”العميد“ فريق النصر متصدر الدوري الحالي بعد وقت إضافي في قبل النهائي.

وعن تطور أداء الاتحاد عقب عودة المدير الفني التشيلي خوسيه لويس سييرا لتدريب الفريق قال المغربي كريم الأحمدي: الأمور تحسنت بقدوم المدرب سييرا وتعاقدات الإدارة في الانتقالات الشتوية كانت ممتازة للغاية، وأصبحنا ندخل المباراة بدون توتر عكس ما كان يحدث في الماضي“.

وعانى الاتحاد طوال الموسم من تراجع في الأداء والنتائج وضعته على مشارف الهبوط قبل أن يقوده مدربه التشيلي السابق إلى البقاء ونهائي كأس خادم الحرمين.

ومن ناحية أخرى أشارت تقارير صحفية محلية إلى أنه كان هناك اتفاق بين رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل ونائبه فهد الراشد أن يتقدم أحدهما بالاستقالة، فاستقال نائب الرئيس وأعلن ذلك عبر تويتر بينما لم يتم النظر بعد في استقالة الأمير محمد بن فيصل التي قدمها إلى رئاسة الهيئة العامة للرياضة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعافى فيه البيروفي أندريه كاريلو من الإصابة ومن المرجح مشاركته في مواجهة الاتفاق في الجولة قبل الأخيرة في 11 مايو/آيار المقبل.

أما في الجانب الآخر من العاصمة الرياض بات في حكم المؤكد بقاء المهاجم المغربي عبدالرزاق حمد الله في صفوف العالمي حيث ينوي النصر تجديد عقد هداف الدوري برصيد 29 هدفًا مقابل خمسة ملايين يورو سنويًا بعد الأداء الراقي الذي قدّمه طوال الموسم.

كما أن عبدالله الخيبري لاعب النصر سيكون جاهزًا قبل مواجهة الوصل الإماراتي الأسبوع المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى من دوري أبطال آسيا.