ترتيب الدوري السعودي بعد خسارة نادي الهلال أمام التعاون ونهاية الجولة 28 (صورة)

انتهت مباريات الجولة الـ28 من الدوري السعودي بإقامة المباراة المؤجلة بين الهلال وضيفه التعاون اليوم الإثنين، والتي شهدت فوزًا جديدًا للتعاون على الزعيم، وهذه المرة بنتيجة 2/0.

وبعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، كانت الجماهير على موعد مع شوط في غاية الإثارة، بعد أن سجل التعاون هدفين في الدقيقتين 65 و69 عبر ليندر تاوامبا وهيلدون أوغوستو.

وهذه الخسارة الثانية للهلال أمام التعاون في أيام قليلة، إذ فاز التعاون 5/0 على الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الجمعة الماضي.

وتراجع الهلال إلى المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي وفي رصيده 63 نقطة، مقابل 64 للنصر في الصدارة، مع تبقي جولتين على النهاية.

ويأتي الشباب في المركز الثالث ويملك 53 نقطة، ثم التعاون رابعًا وفي جعبته 52 نقطة.

وفي المركز الخامس يأتي الأهلي برصيد 49 نقطة، ثم الفيصلي سادسًا ويملك 43 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 28:

1. النصر، 64 نقطة.

2. الهلال، 63 نقطة.

3. الشباب، 53 نقطة.

4. التعاون، 52 نقطة.

5. الأهلي، 49 نقطة.