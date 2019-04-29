التعاون يجدد فوزه على نادي الهلال ويمنح صدارة ترتيب الدوري السعودي للنصر (فيديو)

جدد التعاون فوزه على منافسه نادي الهلال، اليوم الاثنين، وهذه المرة في الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين، على استاد جامعة الملك سعود.

ونجح لاعبو التعاون في ترويض لاعبي الهلال، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يسجل ليندر تاوامبا الهدف الأول للتعاون في الدقيقة 65، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من ساندو رانتوس.

ولم يمهل التعاون منافسه الهلال كثيرًا، بعد أن أضاف له هيلدون أوعوستو الهدف الثاني في الدقيقة 69 بعد خطأ دفاعي هلالي فادح.

وبذلك يفشل الهلال في الثأر لنفسه من التعاون الذي اكتسح الزعيم 5/0 في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين قبل أيام، ويخسر في أول مباراة تحت قيادة مدربه الجديد بريكليس شاموسكا.

وجمدت الخسارة رصيد الهلال عند 63 نقطة في المركز الثاني، في حين يتصدر النصر جدول الترتيب وفي جعبته 64 نقطة، ويملك التعاون 52 نقطة في المركز الرابع.

وفي آخر جولتين يلعب الهلال مع الاتفاق والشباب، في حين يلعب النصر مع الحزم والباطن.

الدوري السعودي : الهلال 0 – 1 التعاون | هدف تاومبا #الهلال_التعاون حساب اهداف الدوري السعودي @ggo_l2

pic.twitter.com/luwyfjc54O — بث مباشر وتغطيات كأس اسيا (@ggo_lill) April 29, 2019