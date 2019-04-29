أهدف مباراة الهلال والتعاون.. الزعيم يتأخر 0/2 (فيديو)

سجل ليندر تاوامبا الهدف الأول في المباراة التي تجمع ناديه التعاون مع الهلال لحساب الجولة الـ28 (مؤجلة)، من الدوري السعودي للمحترفين، على إستاد جامعة الملك سعود.

وجاء هدف ليندر تاوامبا في الدقيقة 65، قبل أن يضاعف هيلدون أوجوستو النتيجة للتعاون في الدقيقة 69.

الدوري السعودي : الهلال 0 – 1 التعاون | هدف تاومبا #الهلال_التعاون حساب اهداف الدوري السعودي @ggo_l2

pic.twitter.com/luwyfjc54O — بث مباشر وتغطيات كأس اسيا (@ggo_lill) April 29, 2019

الدوري السعودي : الهلال 0 – 2 التعاون | هدف هيلدون رامس#الهلال_التعاون حساب اهداف الدوري السعودي @ggo_l2

pic.twitter.com/5v0HpDLqJi — بث مباشر وتغطيات كأس اسيا (@ggo_lill) April 29, 2019

وكان التعاون قد اكتسح الهلال 5/0 يوم الجمعة الماضي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ويلاقي الاتحاد في المباراة النهائية، وهي المباراة التي أدت إلى إقالة الكرواتي زوران ماميتش وتعيين مكانه بريكليس شاموسكا حتى نهاية الموسم.

ويملك الهلال 63 نقطة في المركز الثاني على لائحة ترتيب الدوري السعودي، لكنه سيرتقي إلى الصدارة حال الفوز، علمًا أن النصر يتصدر القائمة حاليًا ويملك 64 نقطة، لكنه لعب مباريات أكثر من الهلال.

وانتهت مباراة الدور الأول بين الهلال والتعاون بالتعادل 2/2.