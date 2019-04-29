محمد الصيعري يشعل صراعًا بين الهلال والنصر

كشفت تقارير صحفية، أن المهاجم المعار من نادي الاتفاق لنادي الحزم في الموسم الحالي محمد الصيعري بات مطلوبًا بشدة في ثلاثي أندية العاصمة الهلال، والنصر، والشباب من أجل الظفر بخدماته الفنية الموسم القادم.

وبحسب ما نقلت صحيفة عكاظ، فإن الإدارة الاتفاقية ستنظر في العروض الاحترافية للصيعري عقب نهاية إعارته لنادي الحزم، ودراستها بشكل جيد، يسهم في تحقيق المصلحة العامة للنادي واللاعب واتخاذ القرار المناسب.

وكان اللاعب مطلوبًا من قبل في نادي الاتحاد في الفترة الشتوية، لكن المفاوضات توقفت بسبب مطالبات مالية من قبل نادي الحزم في ذلك الوقت إلى جانب حقوق نادي الاتفاق واللاعب.

من جانبه، قال اللاعب في تصريحاته لصحيفة عكاظ، إن تركيزه في الوقت الحالي على مواصلة تألقه ومساهمته مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز على النصر والقادسية في الجولتين الأخيرتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وبقاء الحزم في دوري الكبار، وعقب نهاية الموسم الحالي .