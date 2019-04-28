مباراة الهلال ضد التعاون.. غومز يطالب جماهير الزعيم بالدعم ويفسر سبب تراجع مستواه

شدد الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي، على ضرورة التعامل مع المواجهات الثلاث المقبلة للفريق ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم كمباريات نهائية، مشددًا على أن فريقه يمر بمرحلة صعبة للغاية.

ويستعد الهلال لملاقاة ضيفه التعاون غدًا الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة 28 للمسابقة، إذ يرغب الفريق الأزرق في الثأر من خسارته القاسية 0-5 أمام منافسه في الدور قبل النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الجمعة الماضي.

ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة من 27 مباراة، بفارق نقطة خلف النصر (المتصدر)، الذي لعب 28 لقاء.

ويتعين على الهلال الفوز على التعاون بالإضافة لحصد النقاط الثلاث في لقائيه الأخيرين بالبطولة أمام الاتفاق والشباب، للاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، دون النظر لنتيجة مباراتي النصر المتبقيتين في البطولة أمام الحزم والباطن.

وأشار غوميز إلى أن الهلال يجب عليه إنهاء الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة، مطالبًا الجماهير بالدعم المستمر، حيث قال: ”رسالتي لمحبي الهلال.. نحن مرت علينا الكثير من العقبات وكنتم أنتم من وقف معنا وساندنا“.

وفيما يتعلق بتراجع مستواه في الآونة الأخيرة علق غوميز قائلًا: ”مررنا بعديد الظروف وذلك يعود للغيابات الكبيرة التي حصلت في الفريق، ولكن في الفترة الحالية لن نتحدث عن هذا الأمر، سواءً سجلت أو لم أسجل، الأهم هو أننا نفوز بالمباريات الثلاث القادمة“.

وأضاف: ”نسبة التسجيل في الفترة الأولى مميزة، وأعترف أنها تراجعت في الآونة الأخيرة وأنا مسؤول عن التراجع الذي حصل بمستواي، وأعدكم بتقديم كل ما بوسعي فيما تبقى من مباريات هذا الموسم“.

وأوضح غوميز: ”في كل مرة يغادر مدرب هنا، هذا الأمر مُحزن لأنه لا يتعلق بالمدرب فقط بل نحن شركاء في هذا الأمر، ينبغي علي أنا وزملائي طالما نحن نرتدي شعار الهلال أن نفكر فقط بأن نكون أبطالاً ولا نقبل بغير ذلك“.

وأشار اللاعب الفرنسي: ”تحدثت مع زملائي اللاعبين بضرورة مضاعفة الجهود والسعي بكل قوة على اللعب بأقصى قوة في باقي المباريات من أجل الفوز والتتويج بلقب الدوري“.

وتابع: ”دائماً ما أريد المشاركة في كل المباريات، منذ توقيعي للفريق وأنا أريد تشكيل الإضافة للمجموعة، كل حياتي هنا من أجل التحضير للظهور بأفضل صورة“.

واختتم مهاجم الهلال حديثه قائلاً: ”أتمنى أن تشاهدوا أفضل نسخة لغوميز في المباريات المتبقية“.