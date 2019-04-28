نادي النصر السعودي يلاحق المسيئين قانونيًّا.. وحملة دفاع عن والدة عبدالرزاق حمدالله بعد سبابها

كشف بدر السليمان، المتحدث الرسمي المكلف لنادي النصر السعودي، عن بدء اتخاذ ناديه لإجراءات قانونية ضد المسيئين والمتجاوزين في حق الفريق على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السليمان عبر حسابه الشخصي على تويتر، يوم الأحد: ”بناء على توجيهات رئيس مجلس الإدارة.. شرع المركز الإعلامي في نادي النصر برصد التغريدات المسيئة تجاه منسوبي النادي من لاعبين وإداريين لتحويلها للإدارة القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديمها للجهات المختصة“.

بناء على توجيهات رئيس مجلس الادارة .. شرع المركز الاعلامي في نادي #النصر برصد التغريدات المسيئة تجاه منسوبي النادي من لاعبين واداريين لتحويلها للادارة القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتقديمها للجهات المختصة. — بدر السليمان (@BaderSulaiman1) April 27, 2019

وأضاف: ”أكد رئيس مجلس الإدارة بناءً على التوجيه العاجل بعدم التنازل عن أي شخص أو وسيلة مسيئة للكيان من لاعبين أو إداريين، كائنًا من كان، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية من الإدارة المختصة بالنادي“.

كما دشن جمهور النصر هاشتاغًا باسم ”#امك_ياحمدالله_امنا“ للدفاع عن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله ضد المتجاوزين في حقه والقيام بسباب والدته.

وأغلق حمدالله، لاعب النصر، حسابه الرسمي في ”تويتر“ موقع التواصل الاجتماعي، بعد خسارة فريقه، يوم السبت، أمام نظيره الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك، نظرًا لكثرة رسائل الجماهير الموجه إليه.

ورغم تسجيل المغربي هدفين في المباراة، إلا أن فريقه خسر برباعية، وفقد التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن مواجهات نصف نهائي البطولة.

وتأهل فريق الاتحاد إلى نهائي البطولة الأغلى، لمواجهة التعاون الذي ضرب الهلال 5-0 بالدور ذاته أمس.

وام عمر هوساوي وام احمد موسى تسبونهن ليش يالفقراوية #امك_ياحمدالله_امنا pic.twitter.com/xiN84B5s0S — N7N0_H0NA (@r_f2010) April 28, 2019

وقال مغرد اتحادي عبر حسابه: ”جمهور الاتحاد الواعي والعاقل والفاهم والمتربي يرفض تصرفات (بعض) الجماهير التي أساءت وقذفت الكابتن حمدالله، وأنا بصفتي اتحاديًّا أقدم الاعتذار الشديد بالنيابة عن جماهير الاتحاد لك ولوالدتك“.

جمهور الاتحاد الواعي والعاقل والفاهم والمتربي يرفض تصرفات ( بعض ) الجماهير التي اساءت وقذفت الكابتن @AbderrazzakHam3 وانا بصفتي اتحادي اقدم الاعتذار الشديد بالنيابه عن جماهير الاتحاد لك ولوالدتك

وستظل #امك_ياحمدالله_امنا pic.twitter.com/fWVR5pDOeC — فيلانويفا ???? (@3X46z) April 28, 2019

فيما قال حساب آخر بام إيطاليانو، والذي نشر صورة للجمهور وهو يهين اللاعب المغربي: ”ليش زعلان؟ ماشوف جماهير الاتحاد سوت شيء غلط حركتهم تدل على التنافسية والأخلاق العالية مثل حركة حمدالله بالضبط“.

ليش زعلان؟ ماشوف جماهير الاتحاد سوت شيء غلط حركتهم تدل على التنافسية والاخلاق العالية مثل حركة حمدالله بالضبط #الاتحاد_النصر #امك_ياحمدالله_امنا pic.twitter.com/whOaiWL9n4 — ITALIANO ???????? (@MY21HFC) April 28, 2019

وأشارت مغردة رافضة لما حدث: ”إذا ما تحركت لجنة الانضباط ضد بعض جمهور الاتحاد ستتكرر هذه المشاهد قريبًا بملاعبنا، وأيضًا لم يكتف جمهور الاتحاد بذلك فسب وشتم وقذف أم حمدالله دون مراعاة لكبر سنها امرأة مسلمة عفيفة، ولكن المشتكى لله من المتخلفين كرويًّا وأخلاقيًّا“.

اذا ماتحركت لجنه الانضباط ضد بعض جمهور الاتحاد ستتكرر هذه المشاهد قريبا بملاعبنا وايضا لم يكتفي جمهور الاتحاد بذلك فسب وشتم وقذف ام حمدالله بدون مراعاه لكبر سنها امراه مسلمه عفيفه ولكن المشكى لله من المتخلفين كرويا واخلاقيا #امك_ياحمدالله_امنا pic.twitter.com/XeuU1XPa6c — ????????‍♀️???? (@Nq2MIGCuVeCBeHd) April 28, 2019

وشدد آخر: ”قله من جمهور الاتحاد كانوا يسبون أم اللاعب حمدلله وهذي أبداً مو أخلاق جمهور العميد، متأكد أنهم قله لا يمثلون جمهور الاتحاد بشيء، الحاجة أم حمدلله الله يحفظها هي أم للجميع، ما أحد يسب أم شخص إلا ناقص والسبة راجعة لنفسه، كلنا نحبك يا حاجة ونحب ابنك“.

#امك_ياحمدالله_امنا

قله من جمهور الاتحاد كانوا يسبون ام اللاعب حمدلله وهذي ابداً مو اخلاق جمهور العميد !! متأكد انهم قله لايمثلون جمهور الاتحاد بشيء.

الحجة ام حمدلله الله يحفظها هي ام للجميع ، ما احد يسب ام شخص الا ناقص والسبه راجعه لنفسه.

كلنا نحبك يا حجه ونحب ابنك ????????????????.. pic.twitter.com/9iLuF1bTqM — maldini (@mil0no) April 28, 2019

ودافع مغرد اتحادي عن جمهور ناديه، قائلا: ”لجمهور النصر بكل بساطة شوفوا فرحة حمدلله بعد هدفه والجمهور حب يربيه، والله أني موجود في الصورة هذه ولا سمعت أحد غلط على أمه كلها صافرات استهجان ياريت نخفف دراما يافقراوية“.