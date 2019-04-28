نادي الاتحاد السعودي يحذف تغريدة ساخرة من النصر.. ورئيس النادي يوضح السبب

قام حساب نادي الاتحاد السعودي عبر تويتر بحذف تغريدة ساخرة، كان نشرها بعد الانتصار على النصر 4-2، والتأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، مساء السبت، وكان مضمونها موجَّهًا لنادي النصر بعبارة ”فيكم شدة نلعب في آسيا؟“؛ وذلك بطلب من لؤي ناظر، رئيس النادي.

وكان ناظر غرد: ”طلبتُ من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات التي لا ترتقي – في رأيي – لأخلاقيات نادي الاتحاد“.

وأضاف: ”صحيح أنه لم يُقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها -أيضًا- لا تعبِّر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل“.

طلبت من المركز الإعلامي إلغاء إحدى التغريدات التي لا ترتقي – في رأيي – لأخلاقيات نادي #الاتحاد صحيح أنه لم يقصد من محتواها الإساءة لنادي النصر الشقيق، ولكنها أيضاً لا تعبر عن أسلوب هذه الإدارة في العمل..#انا_الاتحاد #الاتحاد_النصر — لؤي هشام ناظر (@loaynazer) April 27, 2019

ونشر حساب نادي الاتحاد الرسمي تغريدة موجهة لنادي النصر تحت عنوان ”فيكم شدة نلعب في آسيا“، وذلك بعد تمكُّن نادي الاتحاد من إلحاق خسارتين بنظيره النصر في بطولتَيْ الدوري والكأس، إذ أسقطته الأولى من صدارة الدوري، فيما كانت الثانية كفيلة بإبعاده عن نهائي كأس الملك.

وكانت الفترة الفاصلة بين المواجهتين شهدت احتقانًا إعلاميًّا وجماهيريًّا بين الفريقين.

وتعتبر مباراة أمس هي الأولى التي يفوز بها الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة في آخر 7 مواجهات بين الفريقين حيث فاز النصر في 6 مواجهات سابقة على الجوهرة، وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها الاتحاد على ملعبه على النصر.

يذكر أنه من المحتمل أن يلاقي فريق النصر نظيره الاتحاد في كلاسيكو جديد يجمع الفريقين في مباراتي ذهاب وعودة بدوري أبطال آسيا.