أخبار الهلال والنصر والاتحاد والأندية السعودية يوم السبت

مرت جماهير نادي النصر بيوم مرير عقب خسارة الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين على أرض الاتحاد، وهي الخسارة الثانية أمام ”العميد“ في غضون أقل من شهر ليتأهل حامل اللقب إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الثانية على التوالي.

وبلغ الاتحاد، حامل اللقب، النهائي بعد فوزه المثير 4-2 في قبل النهائي بعد وقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 يوم السبت في جدة.

وضرب الاتحاد، الذي عانى طوال الموسم من تراجع نتائجه وكان يصارع للنجاة من الهبوط من الدوري، موعدا مع التعاون في النهائي يوم الخميس المقبل في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وحقق التعاون المفاجأة بفوزه الكبير 5-صفر على مستضيفه الهلال في المباراة الثانية لقبل النهائي يوم الأحد لتتم إقالة الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للهلال وتعيين بريكليس شاموسكا مؤقتا لنهاية الموسم.

ووضع الصربي ألكسندر بريوفيتش الاتحاد في المقدمة بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية في الدقيقة 44 و وضاعف فهد المولد النتيجة بعد مرور ساعة من البداية عندما استغل تمريرة طويلة لم يتدخل فيها بريوفيتش لوجوده في موقف تسلل لينطلق المولد ويراوغ الاسترالي براد غونز حارس النصر ويضع الكرة في الشباك بسهولة.

لكن المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف النصر والدوري هذا الموسم، قلص الفارق بعدها بست دقائق بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك فواز القرني حارس الاتحاد قبل أن يسجل هدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة قبل الأخيرة بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

واستغل البرازيلي رومارينيو تمريرة متقنة من غاري رودريغيز وضعته في مواجهة غونز ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 96 قبل أن يحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع للاتحاد من انفراد أيضا في الدقيقة 106.

رحيل ماميتش

وقبل قمة الاتحاد والنصر قرر مجلس إدارة الهلال إقالة ماميتش عقب الخسارة المذلة بخماسية نظيفة أمام التعاون ووداع كأس الملك.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم ”قرر مجلس إدارة النادي اليوم إقالة الكرواتي زوران ماميتش مدير الجهاز الفني للفريق. كما توصل المجلس لاتفاق مع نادي الفيصلي لاستعارة جهازه الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا ليتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي“.

وتولى ماميتش (47 عاما) تدريب الهلال في يناير كانون الثاني الماضي بعد الانفصال عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي.

وانفصل ماميتش، الذي سبق له تدريب النصر غريم الهلال التقليدي، عن العين الإماراتي بعد حوالي عامين مع النادي، وقاد المدرب الكرواتي الفريق لثنائية الدوري وكأس رئيس الإمارات الموسم الماضي إضافة لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر كانون الأول حيث خسر أمام ريال مدريد.