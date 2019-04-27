شاهد أول تدريب لنادي الهلال السعودي تحت قيادة البرازيلي شاموسكا

خاض نادي الهلال السعودي أول تدريب له تحت قيادة المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، مساء اليوم السبت، بعد تعيينه رسميًا في قيادة الفريق خلفًا للمدرب المقال الكرواتي زوران ماميتش.

ووفقًا لما ذكره الهلال عبر حسابه الرسمي على تويتر، فقد أشرف شاموسكا على التدريبات في حضور الأمير محمد بن فيصل، رئيس النادي، ونائبه فهد الراشد، والرئيس التنفيذي طارق التويجري، وقائد الهلال والمنتخب السعودي سابقا يوسف الثنيان.

???? صور من تدريبات #الهلال مساء اليوم pic.twitter.com/CoGDWjbf3q — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) April 27, 2019

ويعقد المدرب مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأحد، بمقر النادي للحديث عن تحضيرات الفريق لمواجهة التعاون في الدوري السعودي، يوم الاثنين المقبل.

وأقال الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين مدربه الكرواتي زوران ماميتش اليوم السبت عقب الخسارة المذلة 5-صفر أمام التعاون ووداع كأس الملك أمس الجمعة.

وقال الهلال عبر حسابه على تويتر اليوم ”قرر مجلس إدارة النادي اليوم إقالة الكرواتي زوران ماميتش مدير الجهاز الفني للفريق.

”كما توصل المجلس لاتفاق مع نادي الفيصلي لاستعارة جهازه الفني بقيادة البرازيلي بريكليس شاموسكا ليتولى قيادة الفريق حتى نهاية الموسم الحالي وذلك باتفاقية تكفل بقيمتها المالية الأمير الوليد بن طلال عضو شرف النادي“.

وتولى ماميتش (47 عامًا) تدريب الهلال في يناير كانون الثاني الماضي بعد الانفصال عن المدرب البرتغالي جورج جيسوس بالتراضي.

وانفصل ماميتش، الذي سبق له تدريب النصر غريم الهلال التقليدي، عن العين الإماراتي بعد حوالي عامين مع النادي، وقاد المدرب الكرواتي الفريق لثنائية الدوري وكأس رئيس الإمارات الموسم الماضي إضافة لنهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر كانون الأول حيث خسر أمام ريال مدريد.

وجاءت هزيمة الهلال، الذي خسر نهائي كأس العرب للأندية الأبطال أمام النجم الساحلي التونسي في وقت سابق من الشهر الحالي، قبل ثلاثة أيام على مواجهة التعاون مرة أخرى في مباراة مؤجلة من المرحلة 28 للدوري.

شاموسكا في اول تمرين له .. الله يوفقه مع الهلال يارب ???? pic.twitter.com/WBdlbtekaO — ملقوف الهلالي (@Malgoof_212) April 27, 2019

ومن المنتظر أن يبدأ شاموسكا عمله مع الهلال في وقت لاحق اليوم استعدادًا لمواجهة التعاون بعد غد على استاد جامعة الملك سعود في الرياض.

وأضاف الهلال ”قدم مجلس الإدارة شكره وتقديره للأمير الوليد بن طلال على دعمه الدائم للنادي“.

وقال الفيصلي عبر حسابه على تويتر ”وافقت إدارة النادي برئاسة فهد عبد المحسن المدلج على طلب نادي الهلال بشأن استعارة المدير الفني للفريق الأول بريكليس شاموسكا لنهاية الموسم الحالي.

”أصدرت إدارة النادي قرارا بتكليف المدرب الوطني الحميدي العتيبي لقيادة الفريق فنيا حتى نهاية الموسم“.