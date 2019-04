نادي الاتحاد يسقط النصر ويتأهل لملاقاة التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

View this post on Instagram

بلغ #الاتحاد، حامل اللقب، نهائي كأس #ملك_السعودية بعد فوزه المثير 4-2 على ضيفه #النصر في قبل النهائي بعد وقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 اليوم السبت في #جدة. . وضرب الاتحاد، الذي عانى طوال الموسم من تراجع نتائجه وكان يصارع للنجاة من الهبوط من الدوري، موعدا مع التعاون في النهائي يوم الخميس المقبل في #ملعب_الجوهرة المشعة في جدة. . #إرم_نيوز #الاتحاد_النصر #انا_الاتحاد #نهايي_بس #الاتحاد #النصر #السعودية #كأس_الملك #كأس_خادم_الحرمين #أخبار #رياضة #منوعات #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trends #ksa#saudiarabia