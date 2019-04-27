نادي الاتحاد يسقط النصر ويتأهل لملاقاة التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين (فيديو)

بلغ الاتحاد حامل اللقب، نهائي كأس ملك السعودية بعد فوزه المثير 4-2 على ضيفه النصر في قبل النهائي بعد وقت إضافي عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 اليوم السبت في جدة.

وضرب الاتحاد، الذي عانى طوال الموسم من تراجع نتائجه وكان يصارع للنجاة من الهبوط من الدوري، موعدًا مع التعاون في النهائي يوم الخميس المقبل في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وحقق التعاون المفاجأة بفوزه الكبير 5-صفر على مستضيفه الهلال في المباراة الثانية لقبل النهائي أمس الجمعة.

ووضع الصربي ألكسندر بريوفيتش الاتحاد في المقدمة بتسديدة مباشرة إثر تمريرة عرضية في الدقيقة 44.

وضاعف فهد المولد النتيجة بعد مرور ساعة من البداية عندما استغل تمريرة طويلة لم يتدخل فيها بريوفيتش لوجوده في موقف تسلل، لينطلق المولد ويراوغ الأسترالي براد جونز حارس النصر ويضع الكرة في الشباك بسهولة.

الاتحاد 4 × 2 النصر | اهداف اللقاء HD pic.twitter.com/w48RMTA95Q — مجنوووووون كوره (@ArHnUXADCrUR05Y) April 27, 2019

لكن المغربي عبد الرزاق حمد الله، هداف النصر والدوري هذا الموسم، قلص الفارق بعدها بست دقائق بتسديدة هائلة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك فواز القرني حارس الاتحاد.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للنصر في الدقيقة قبل الأخيرة بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو إثر لمس الكرة يد المدافع أحمد عسيري داخل المنطقة، وألغى هدفًا لبريوفيتش من الهجمة ذاتها لينجح حمد الله في إدراك التعادل 2-2.

واستغل البرازيلي رومارينيو تمريرة متقنة من جاري رودريغيز وضعته في مواجهة جونز، ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 96 قبل أن يحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع للاتحاد من انفراد أيضًا في الدقيقة 106.