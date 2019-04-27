مباراة الاتحاد والنصر.. حكم اللقاء ينفعل على أحمد موسى (فيديو)

انفعل حكم مباراة النصر ضد الاتحاد، فليكس بريش، على اللاعب أحمد موسى، بسبب اعتراضه على تدخل قوي من مدافع العميد، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأظهرت الكاميرات الحكم وهو يتحدث بحدة وانفعال مع موسى، لاعب نادي النصر، ويحذره من الاعتراض على قراراته.

لقطة انفعال حكم المباراة فليكس بريش على اللاعب أحمد موسى#الاتحاد_النصر#دوري_بلس pic.twitter.com/eM6ClScWlx — دوري بلس (@dawriplusksa) April 27, 2019

ويدخل الاتحاد مواجهة اليوم متسلحًا باللعب على أرضه، ووسط جماهيره، من أجل تحقيق الفوز والحفاظ على آمالهم في التتويج باللقب للموسم الثاني على التوالي.

بينما يدخل النصر اللقاء للثأر من الاتحاد، بعدما خسر أمامه بثلاثية مقابل هدفين، بالمباراة التي جمعت بينهما قبل أسبوعين ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتأهل الاتحاد إلى الدور نصف النهائي بعد فوزه على الباطن 4-3، بينما صعد النصر بعد فوزه على الجيل برباعية نظيفة.

وسبق للفريقين أن التقيا في 9 مناسبات سابقة في مسابقة كأس الملك، حيث فاز النصر في 5 مباريات، وفاز الاتحاد في مباراتين، وتعادلا في مباراتين.

وتعود آخر مواجهاتهما إلى عام 2016 حينما التقيا في الدور نصف النهائي وحينها فاز النصر 3 – 1، سجلها شايع شراحيلي وأحمد الفريدي وإبراهيم غالب، وسجّل هدف الاتحاد الوحيد لاعبه الروماني لوسيان سانمارتن.