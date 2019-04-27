جيسوس رفض عرضًا للعودة لنادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة الأمير محمد بن فيصل فتحت خط مفاوضات في الساعات الماضية لمحاولة استعادة المدرب البرتغالي جيسوس لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم، خلفًا للمدرب الكرواتي الحالي زوران ماميتش.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”A Bola“ البرتغالية، فقد وفرت إدارة الهلال للمدرب طائرة خاصة، لكنه رفض.

وشددت الصحيفة على أن اسم المدرب البرتغالي ارتبط بقوة بالأندية البرازيلية (فاسكو دا غاما وأتلتيكو مينيرو) لقيادة أحدهما في الفترة المقبلة، ويميل إلى رفض دعوة نادي الهلال، التي جاءت في أعقاب خسارة الفريق السعودي 0-5 أمام التعاون في كأس الملك، مساء الجمعة.

ووفقًا للصحيفة، كان قادة الهلال يحاولون فقط إقناع جيسوس بالعودة حتى يونيو، في المباريات الثلاث المتبقية لمحاولة اقتناص لقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا.

وكانت تقارير صحفية كشفت عن اتفاق إدارة نادي الهلال السعودي مع البرازيلي بريكليس شاموسكا، مدرب الفيصلي، لقيادة الفريق، في ظل الاستقرار على إقالة المدرب الحالي الكرواتي زوران ماميتش.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”الجزيرة“ عبر حسابها على تويتر، يوم السبت، فإنه وفقًا لمصادرها فقد اتفق الهلال مع إدارة ومدرب الفيصلي ليتولى ”شاموسكا“ تدريب الفريق الهلالي خلفًا لزوران، والمدرب البرازيلي سيقود تدريب الهلال، مساء اليوم.

وشددت الصحيفة: ”إدارة الهلال أبدت رغبتها بإعادة البرتغالي جيسوس، مدرب الفريق السابق، الذي أعطى الموافقة للعودة، قبل أن يتراجع ظهر اليوم ويقول إن لديه عرضًا أوروبيًا، ليتم الحسم مع مدرب الفيصلي شاموسكا الذي سيقود التدريب اليوم“.

فيما أشارت صحيفة ”الرياضية“ إلى أن إدارة الفيصلي تشترط تحويل المبلغ المتفق عليه مسبقًا من إدارة الهلال قبل الموافقة على إعارة البرازيلي شاموسكا مدرب الفريق لقيادة الأزرق، فيما تبقى من الموسم.

وشاموسكا لعب 10 مباريات مع الفيصلي، فاز في 5، وتعادل في مثلها، وسجل الفريق 18 هدفًا، واستقبل 7 أهداف، ويحتل المركز السادس بـ 43 نقطة.