موجز أخبار الهلال والنصر والأندية السعودية

أشارت تقارير صحفية سعودية إلى الهلال في طريقه لإقالة مدربه الكرواتي زوران ماميتش بعد الهزيمة المذلة أمام التعاون بخمسة أهداف نظيفة على استاد جامعة الملك سعود في الرياض في قبل نهائي كأس الملك.

وودع الهلال البطولة الثانية في غضون ثمانية أيام عقب خسارته في نهائي كأس زايد للعرب أمام النجم الساحلي في مدينة العين الإماراتية.

وتأتي هذه المباراة قبل ثلاثة أيام على تجدد مواجهة الفريقين على الملعب ذاته في مباراة مؤجلة من المرحلة 28 للدوري السعودي.

وقرر المدير الفني السابق للنصر الاعتذار عن حضور المؤتمر الصحفي عقب المباراة ما زاد من التكهنات بشأن إقالته في ظل تراجع نتائج الفريق وهزائمه خلال الفترة الماضية.

وألمحت بعض التقارير إلى أن التشيلي خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني السابق للمنتخب السعودي هو المرشح لتدريب ”الزعيم“ وكذلك من الممكن أن يعود الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق للفريق والحالي لبراميدز المصري أو البرتغالي جورج جيسوس الذي جاء ماميتش خلفا له.

ولم يظهر الهلال بمستواه المعهود إذ تراجع الأداء بشكل تام وتلاعب التعاون بمستضيفه على مدار الشوطين حيث افتتح البرازيلي ساندرو مانويل خماسية التعاون بعد 19 دقيقة من البداية بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاء إثر تمريرة عرضية أنهاها مانويل في شباك العُماني علي الحبسي حارس الهلال.

وضاعف عبد الفتاح آدم النتيجة بعدها بثلاث دقائق عندما تابع تمريرة إبراهيم الزبيدي العرضية وحولها إلى شباك الحبسي.

وفي الشوط الثاني سجل التعاون ثلاثة أهداف متتالية حيث أضاف سيدريك أميسي الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد تمريرة عرضية متقنة من نيلدو بترولينا قبل أن يجعل البديل الكاميروني لياندر توامبا النتيجة 4-صفر بضربة رأس رائعة إثر تمريرة عرضة من آدم في الدقيقة 81.

وأضاف الزبيدي الهدف الخامس قبل النهاية بأربع دقائق بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحبسي بعدما ارتطمت بالقائم الأيسر.

وسيلتقي التعاون، الذي قرر مجلس إدارته صرف مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال لكل لاعب، في النهائي يوم الخميس المقبل مع الفائز من مواجهة الاتحاد والنصر في جدة يوم السبت.

ولا شك أن هذه الخسارة الثقيلة للهلال ستعطي غريمه التقليدي النصر دفعة قوية قبل مواجهة الاتحاد في ظل التنافس بينهما على لقب الدوري.

إذ وصلت بعثة ”العالمي“ إلى جدة على متن طائرة خاصة برئاسة نائب رئيس النادي عبدالعزيز الجليّل وذلك استعداداً لمواجهة الاتحاد.