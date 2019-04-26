مباراة الهلال والتعاون.. شاهد غضب وبكاء مشجعي الزعيم بعد الهزيمة الخماسية (فيديو)

شهدت مدرجات نادي الهلال السعودي في ملعب ”محيط الرعب“ غضبًا واسعًا، عقب هزيمة الفريق، اليوم، أمام التعاون في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بخماسية نظيفة.

والتقطت كاميرا المباراة جماهير نادي الهلال وهي تصب جام غضبها على اللاعبين، وتوجّه لهم عبارات النقد.

كما التقطت الكاميرا مشجعًا هلاليًا وهو يبكي بحرقة، بعد خسارة فريقه الثقيلة.

???? — ردة فعل مشجع هلالي بعد خسارة فريقه من #التعاون.#الهلال_التعاون pic.twitter.com/e83fwJwIfy — KSA SPORTS (@riyadiyatv) ٢٦ أبريل ٢٠١٩

وتعرض الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم لهزيمة مذلة أمام ضيفه التعاون 5-صفر في قبل نهائي كأس الملك، اليوم الجمعة.

وتأتي هذه المباراة قبل 3 أيام على تكرار مواجهة الفريقين في الدوري والمؤجلة من المرحلة الـ 28 للمسابقة.

وأنهى التعاون الشوط الأول بثنائية ساندرو مانويل في الدقيقة 19 وعبد الفتاح آدم بعدها بثلاث دقائق.

وتلاعب هجوم التعاون بدفاعات الهلال خلال الشوط الثاني، حيث أضاف سيدريك أميسي الهدف الثالث في الدقيقة 56 قبل أن يجعل الهداف لياندر تواما النتيجة 4-صفر في الدقيقة 51.

وأضاف إبراهيم الزبيدي الهدف الخامس قبل النهاية بأربع دقائق ليضرب التعاون موعدًا في النهائي، يوم الخميس المقبل، مع الفائز من مواجهة الاتحاد والنصر غدًا السبت.