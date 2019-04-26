القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد التعاون اليوم في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تُفتتح مباراتا نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، عندما يلاقي نادي الهلال منافسه التعاون، اليوم الجمعة، في مدينة جامعة الملك سعود الرياضية.

وتنقل مباراة الهلال مع التعاون على قنوات KSA Sports 1 HD وKSA Sports 2 HD وDawri Plus 1 HD.

وتقام مباراة الهلال والتعاون الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

ويجمع نصف النهائي الثاني نادي الاتحاد مع منافسه النصر، وتلعب المباراة غدًا السبت.

وتأكد غياب الإسباني جوناثان سوريانو، عن الهلال أمام التعاون، بعد أن كشف الجهاز الطبي عدم اكتمال جاهزية اللاعب.

وينضم اللاعب الإسباني إلى قائمة غيابات الهلال التي تضم الفرنسي بافتيمبي غوميز، والبيروفي كاريلو، وسالم الدوسري، وسلمان الفرج.

ولعب الفريقان 17 مباراة من قبل ضمن منافسات الدوري السعودي، وقبل هذا الموسم خاض الهلال والتعاون 16 مباراة في الدوري، شهدت تفوقًا كبيرًا للهلال، بعدما نجح في الفوز بـ12 منها، وانتهت مباراة واحدة بفوز التعاون، في حين انتهت 3 مباريات بالتعادل.