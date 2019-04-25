هل يستغل عمر السومة الشرط الجزائي مع النادي الأهلي السعودي ويرحل للدوري الأمريكي؟

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب السوري عمر السومة أخبر إدارة ناديه الأهلي السعودي برغبته في فسخ تعاقده مع النادي الجداوي.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”اليوم“، فإن أندية العين الإماراتي والدخيل القطري وناديًا آخر من أمريكا قد أبدت رغبتها في التعاقد مع اللاعب، ولم تكشف هوية النادي الأمريكي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي دخل في مصاف الأندية الراغبة في التعاقد مع عمر السومة، مع مطلع الموسم الجاري.

ويمتد عقد اللاعب مع الأهلي حتى منتصف عام 2022، مع وجود شرط جزائي في تعاقده مع ناديه يبلغ نحو 5 ملايين دولار.

وخرج الأهلي السعودي من الموسم الحالي خالي الوفاض، مما تسبب في حالة غضب بين عدد من لاعبيه الذين يرون أن باقي اللاعبين لا يملكون الطموح اللازم، ومنهم الحارس محمد العويس ولاعب الرأس الأخضر دجانيني تفاريس إضافة لعمر السومة.