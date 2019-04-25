رسميًا.. رالي داكار في السعودية (فيديو)

أعلنت الهيئة العامة للرياضة في السعودية أن البلد ستستضيف رالي دكار 2020، بعقد يمتد لـ10 سنوات، بطول 9 آلاف كيلو متر،

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن السعودية تشهد مرحلة جديدة لرياضات السيارات، في ظل ما تحظى به من دعم كبير من القيادة، لافتًا إلى أن ”رالي داكار“ نقلة نوعية تتواكب مع رؤية 2030.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل: ”السعوديّة ورالي داكار يجتمعان معًا ليكتبا فصلًا جديدًا من الإنجازات في عالم رياضة السباقات، فصل صفحاته يملؤها التحدّي لاكتشاف عالم جديد، وكلماته تشكّل قصص التواصل بين المملكة وشعبها الطيّب مع العالم أجمع“.

من جهته، قال مايكل رينيجر الرئيس التنفيذي لرالي داكار: ”يمثّل رالي داكار 2020 في السعوديّة الفرصة الأولى بالنسبة لنا في مجال سباق السيارات، فهو الحدث الأول من سلسلة الفعاليات السنوية التي ستستضيفها السعودية، سيكون ”مشروع القديّة“ عاصمة رياضات سباق السيارات في العالم“.

وواصل: ”ستشكّل رياضات سباق السيارات جزءًا لا يتجزأ من ”القديّة“، وستكون جزءًا مهمًا من مجموعة خيارات الترفيه الشاملة التي سنوفرها“.

???? مؤتمر رالي داكار السعودية يكشف تفاصيل التحدي الأكبر والأكثر إثارة في عالم المحركات ⁧#داكار2020_السعودية

⁦#Dakar2020KSA⁩ pic.twitter.com/RM4Iuvg2Nz — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 25, 2019

نجوم رالي داكار في جلسة حواريّة خاصة عن المسار الرائع في قلب الجزيرة العربيّة#داكار2020_السعوديّة#Dakar2020KSA pic.twitter.com/HiwI3SYwYb — الهيئة العامة للرياضة (@gsaksa) April 25, 2019