رئيس الاتحاد الإسباني يوافق على إقامة كأس السوبر في السعودية.. وهذا موعد القرار النهائي

اعترف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس اليوم الأربعاء، بأنه يدرس إقامة كأس السوبر الإسباني بشكل منتظم في يناير من كل عام، وأن تقام المواجهة المقبلة في المملكة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات عن روبياليس قال فيها: ”كأس السوبر المقبلة ستقام خارج إسبانيا وبنظام دورة رباعية“.

ووفقًا لتصريحات روبياليس فإن بطولة كأس السوبر الإسباني ستقام بنظام دورة رباعية يشارك فيها البطل ووصيف البطل بكل من بطولتي الدوري والكأس.

وتقام كأس السوبر الإسباني منذ 1982 بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، كما تقام بشكل معتاد في بداية الموسم الجديد.

وكانت النسخة الماضية من هذه البطولة قد أقيمت العام الماضي في المغرب، عندما فاز برشلونة على إشبيلية 2-1 لتكون المرة الأولى التي تقام فيها مباراة السوبر الإسباني خارج حدود إسبانيا.