عضو شرف نادي الهلال السعودي يفاوض المدرب اليوناني دونيس

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي، أن أحد أعضاء الشرف المؤثرين بالنادي، دخل في مفاوضات للتعاقد مع مدرب الفريق السابق اليوناني جورجيوس دونيس؛ لقيادة الفريق بدلًا من الكرواتي زوران ماميتش.

وبحسب تلك المصادر، فإن المدرب اليوناني وافق بالفعل على العودة، لكن الإدارة مطلوب منها مبلغ إضافي لدفع الشرط الجزائي لناديه الحالي أبويل القبرصي؛ ليتمكن المدرب من فك ارتباطه به.

وكان دونيس قد تعاقد مع الهلال في العام 2015 عقب رحيل الروماني ريجيكامب، وقاد الفريق لتحقيق كأس الملك وكأس السوبر وكأس ولي العهد، لكنه لم يستطع تحقيق بطولة الدوري.

ورحل دونيس عن تدريب الهلال، بعد أن تراجعت نتائج الفريق في الدوري الذي خسره لصالح الأهلي، ومن ثم أقيل بعد تعادله ذهابًا في الرياض أمام لوكوموتيف الأوزبكي سلبيًا، وكلفت الإدارة السعودي عبداللطيف الحسيني بإكمال المهمة في مباراة الإياب الأخيرة في الموسم، والتي غادر بعدها الفريق البطولة الآسيوية.

وقال الإعلامي السعودي عبدالرحمن أباعود إن عضو شرف بنادي الهلال تواصل مع دونيس.

وبحسب يوروسبورت فإن عضو الشرف الهلالي الذي تفاوض مع دونيس هو أحمد بن سلطان.

وسبق أن نفى الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال أي نية لإقالة زوران، رغم تراجع أداء ونتائج الفريق.

وقال حساب أبومرزوق المنتمي لنادي الهلال :“دونيس بربع أدوات حقق ٣ بطولات وتأهل لنصف نهائي آسيا، في وقت كان الأهلي يدفع أكثر ويستقطب لاعبين أفضل، كانت أدوات الهلال لا تحقق دوري، ومع ذلك نافس وبقوة حتى آخر رمق، دخل الموسم الثاني بمحورين فقط كريري والفرج رغم أنه مشارك في دور الـ ٨ بآسيا والدوري والملك، دونيس مناسب للمرحلة“.