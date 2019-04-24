تركي آل الشيخ يكشف حقيقة تغريدة وقفه مستحقات حمدي النقاز وجروس مدرب نادي الزمالك (صورة)

كشف تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز متصدر الدوري المصري، حقيقة التغريدة المنسوبة لحسابه الرسمي على تويتر، والتي اوقف من خلالها مستحقات حمدي النقاز ومدرب الزمالك كريستيان جروس.

وانتشرت تغريدة تفيد بصرف مكاآت للاعبي بيراميدز، ووقف مستحقات لاعب الزمالك ومدربه، الذين تعاقد معهما جروس للزمالك كهدية الموسم الماضي.

ونشر آل الشيخ التغريدة عبر حسابه على فيس بوك وكتب :“بوست مزور كالعادة للأسف“.

ووجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، التهنئة للاعبي ناديه إثر الفوز على الزمالك، بهدف نظيف وتصدر ترتيب الدوري المصري.

وقال آل الشيخ، في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الثلاثاء: ”أبارك للاعبين وأعضاء مجلس الإدارة ولجمهور بيراميدز، لدينا أقوى هجوم في الدوري وأفضل لاعبين في الشرق الأوسط وأغلاهم تسويقيًّا، وأنا متصدر متكلمنيش“.

وأضاف: ”أعدنا الدوري للملعب، وهو الفيصل الآن ولو الفريق كان فايق قليلا والحكم كان استخدم الكروت بشكل أفضل كنا فزنا بأكثر من هدف وحققنا نتيجة تاريخية على الزمالك، والأهلي المستفيد الأكبر من فوزنا والأقرب لتحقيق الدوري، وهمنا التأهل واللعب في بطولة أفريقية الموسم المقبل“.

وأردف: ”أتمنى أن تعامل تجربة بيراميدز بما يليق بها، وبيراميدز أصبح من الفرق الشعبية في مصر والخليج، ويجب أن يعي الجميع أن لديهم فريقا مصريا يلعب في الدوري المصري ويضم أكبر عدد من الدوليين، أرجو أن يتم التعامل مع الفريق من ناحية الإخراج أو المذيعين أو المعدين أو التعامل الإعلامي بشكل أفضل ولا يغيب عن بالهم أنه فريق مصري ويضم لاعبين من أعمدة المنتخب المصري، وهذه النقطة الوحيدة التي أتمنى ألا تغيب عن بالهم“.

وعن تعامله مع السوشيال ميديا والمشجعين المصريين، أشار آل الشيخ: ”التعامل مع السوشيال ميديا المصرية كنت أجهله في البداية، وأعترف أنني قمت ببعض الأخطاء الإعلامية في بداياتي، ومن دخول مجال الكرة في مصر حتى يومنا هذا كنت واضحًا وصريحًا وجرأتي الزائدة أغضبت الكثيرين مني، والأيام أثبتت صحة كلامي، وكنت ناوي أقدم ما يفيد للمكان الذي يشرفني أتواجد فيه وأقصد النادي الأهلي، ولو كنت في بداياتي تدخلت في عدة أمور لم تكن الحال وصلت لهذا الأمر، واُستخدمت شماعة في فترة من الفترات، والنتائج هي ما تتحدث عن نفسها الآن“.

واستطرد: ”يدي ممدودة للجميع دائمًا وستظل كذلك وبابي أيضًا، بيراميدز ولد ليكون حلمًا لكل لاعب كرة في مصر والوطن العربي، ”هناك مكافآت استثنائية طوال الموسم للاعبي بيراميدز“.

وتطرق للحديث عن عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز والأهلي السابق، والذي صاحب رحيله عن الفريق الأحمر العديد من الأزمات، قائلًا: ”في كرة القدم العطاء والمكافآت والأداء تكون على قدر ما تعطيني سأعطيك وبالتأكيد ليونيل ميسي لا يتقاضى مثل أي لاعب آخر في برشلونة، ولما لاعب في فرقتي يطلب قيمته من العقل والذكاء والمنطق أن أعطيه ما يريده، ولكن أنت كمجلس إدارة لما اتخذت قرارًا خاطئًا استمر فيه ولكن بعد 4 أشهر تكسره بطريقة غير مفهومة هذا أمر صعب، كرة القدم تؤمن بمن يعطيها، وعمر اللاعب في الكرة لا يتجاوز 14 أو 12 سنة ولديه أسرة ولن تعيش أسرته على المبادئ والقيم والعدل والمساواة“.

واختتم آل الشيخ تصريحاته: ”هذا الموسم لم أركز بنسبة 100% ولكن الموسم المقبل سيكون كل تركيزي بنسبة 100% وأتمنى بقاء مجالس إدارات الأندية ذاتها الموسم المقبل“.