سوموديكا مدرب نادي الشباب السعودي: إذا تراجع الفريق للمركز الخامس سأقدم استقالتي (فيديو)

تعهد الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب نادي الشباب السعودي، بتقديم استقالته من تدريب الفريق إذا ما حل خامسًا في جدول الترتيب مع ختام مسابقة الدوري.

وقال سوموديكا في لقاء مع قناة ”العربية“، يوم الثلاثاء: ”المدربان كوزمين ورادوي نصحاني بالانتقال إلى السعودية، لا سيما وأننا نتعامل مع وكيل أعمال واحد“.

وأضاف: ”المواسم الأربعة الماضية للشباب لم تكن جيدة، وشعرت خلال تقديم الفريق في جدة قبل بداية الموسم، وبعد حديثي مع المدربين الآخرين شعرت بأنهم لا يحترمون فريقنا مثل أندية المقدمة، والجميع كان يعتقد أن الشباب سيصارع من أجل البقاء في الدوري“.

وأشاد سوموديكا بقدرات خالد البلطان، رئيس نادي الشباب، ووصفه بالرئيس الذي يعرف كرة القدم جيدًا، موضحًا: ”الدوري وصل إلى مرحلة قوية جدًّا، وأنا سعيد بالعمل هنا، وتحقيق 53 نقطة مع الشباب ونحن بحاجة إلى 3 نقاط لنضمن المركز الثالث والبطاقة المؤهلة إلى دوري أبطال آسيا“.

وبشأن مستقبله مع الفريق، أشار: ”ما زال لدي عقد يمتد إلى سنة مع الشباب، وسأنتظر للاحتفال بالتأهل إلى الآسيوية في الـ 16 من مايو المقبل، وإذا تراجع الشباب إلى المركز الخامس سأقدم استقالتي، علما أن لدي خيارات عديدة وهذا أمر طبيعي، وأحترم الشباب كثيرًا، لا سيما وأنني لم أواجه أي مشكلة انضباطية مع اللاعبين وهناك احترام متبادل“.

ولفت إلى أن لقطة احتفاله في مباراة الفريق ضد الحزم، كانت موجهة ضد بعض الجماهير المتواجدة في المدرجات، وأردف: ”نحن بحاجة إلى أن تكون الجماهير قريبة من النادي، وهناك من يجلس في المدرجات ويعتقد أنه المدرب“.

وحقق الشباب فوزًا مهمًّا على حساب الحزم بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويسير الشباب بقيادة مدربه سوموديكا نحو الوصول لنهائيات دوري أبطال آسيا الموسم المقبل بعد أن رفع رصيده النقطي عند 53 نقطة في المركز الثالث ولم يتبق سوى جولتين على نهاية المسابقة المحلية.